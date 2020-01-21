HABER
  4. Ölen ev sahibinin parasını çalan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı

Ölen ev sahibinin parasını çalan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 22:44 | Son Güncelleme

Karabük’te eşi tarafından ölü bulunan Recep Gücük’ün (87) evinde hırsızlık yapan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Çelik Sokak’ta ikamet eden Recep Gücük isimli yaşlı adam eşi tarafından salonda hareketsiz halde bulundu.

Karabük’te eşi tarafından ölü bulunan Recep Gücük’ün (87) evinde hırsızlık yapan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Çelik Sokak’ta ikamet eden Recep Gücük isimli yaşlı adam eşi tarafından salonda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adamın yapılan otopsisinde herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah yaralanması bulunmadığı, Gücük’ün kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

"Ölen ev sahibinin parasını çaldılar"
Polis ekipleri Gücük’ün yakınlarının evde hırsızlık şüphesi bulunduğunu ifade etmeleri üzerine inceleme çalışması yaptı. Ekiplerin incelemelerinin ardından bir gün önce yaşlı adamın alt dairesini kiralayan A.S., N.G. ve H.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan incelemelerde yaşlı adamın evinden çalındığı belirlenen 14 bin 500 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve N.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
Karaman’daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandıKaraman’daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı
İzmir’de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölüİzmir’de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı

İstanbul'da markete EYP'li saldırı!

Kırklareli’nde ağaçlık alanda 6 çanta uyuşturucu bulundu

Sır olay! Ağaçlık alanda bulundu

TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Ülkenin gündemine oturdu! Küçük kız tacizciden böyle kurtuldu

Küçük kızın tacizciden kurtulma anı kamerada!

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

'Vurulan iğne kör etti!' Sayı 36'ya yükseldi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye edildi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.