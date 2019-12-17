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Ölen hastanın durumundan şüphelenen doktor savcılığa haber verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 02:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden kişinin zehirlendiği şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Ölen hastanın durumundan şüphelenen doktor savcılığa haber verdi!

Alınan bilgiye göre; dışarıda alkol aldığı iddia edilen 45 yaşındaki Y.Ö., akşam saat 23.00 sıralarında aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Kalp krizi neticesinde Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edilen Y.Ö., yolda hayatını kaybetti.

Hastane doktorunun yaptığı kontrol sonrası metil alkolden zehirlenme şüphesi duyması üzerine konu nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na bildirildi. Hastaneye gelen Savcı Yıldız Suyun incelemelerde bulundu.

Hasta yakınları Y.Ö.’nün zehirlendiğini iddia ederken, savcının talimatı üzerine cenaze adli tıp kurumuna gönderildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ zehirlenme

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