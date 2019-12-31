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  4. Ölen ineğin kuduz çıktığı mahalle, karantinaya alındı

Ölen ineğin kuduz çıktığı mahalle, karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 14:38 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinin Şerikanlı Mahallesi, doğum sırasında ölen ineğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine 6 ay süreyle karantina altına alındı.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinin Şerikanlı Mahallesi, doğum sırasında ölen ineğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine 6 ay süreyle karantina altına alındı.
İslahiye ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi'nde, geçen salı günü gebe olan ineğin doğumu için veteriner hekim çağırıldı. Veteriner hekim, ineğin kuduz olmasından şüphelendi. İnek doğum sırasında öldü.
Veteriner hekimin bilgi vermesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallede inceleme yaptı. Ölen inekten alınan numuneler tahlil için Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi. Yapılan tahlil sonucunda ineğin ölüm nedeninin kuduz olduğu ortaya çıktı. Mahalle, İlçe Hayvan Zabıtası Komisyonu kararıyla 6 ay süreyle karantinaya alındı. Uyarı tabelası asılan mahalleye, hayvan giriş-çıkışları karantina süresince yasaklandı.
Hayvan sahipleri bilgilendirilirken, cami hoparlöründen "Mahallemizde kuduz nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Karantina sona erene kadar hayvan giriş ve çıkışları yasaklanmıştır" anonsları yapıldı.
Şerikanlı Mahallesi Muhtarı Hakkı Demirel, mahallede ilk kez kuduz vakasıyla karşılaşıldığını ifade ederek, vatandaşların ve hayvan sahiplerinin uyarıldığını söyledi.

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