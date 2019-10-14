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Ölen itfaiyecinin adı Çad'da açılan su kuyusuna verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

Tuzla Tersanesi'nde 1997'de, tanker patlaması sonrasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Celil Dağ'ın adı, Çad'da açılan su kuyusunda yaşayacak

İSTANBUL (AA) - Tuzla Tersanesi'nde, 13 şubat 1997'de, tanker patlaması sonrasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında yaşamını yitiren itfaiyeci Celil Dağ'ın adı, Çad'ta açılan su kuyusunda yaşatılacak.

Valide İnsani Yardım Derneğinden yapılan açıklamada, su kuyusunun Celil Dağ'ın çalışma arkadaşları Fatih İtfaiyesi Aslanlar Grubu'nun destekleri ve derneğin çalışmalarıyla açıldığı belirtildi.

Dün sabah saatlerinde Çad'ın en kurak bölgelerinden biri olan Luva şehrinde yer alan Ercefa köyünde açılan kuyuya "Şehit Celil Dağ" adı verildiği, kuyunun bölgedeki bin 500'den fazla kişinin su ihtiyacını karşılamasının beklendiği ifade edilen açıklamada, Valide İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Muhammed Faruk Pirdal'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Celil Dağ'ın şehadeti Afrika'daki Müslümanlara su bereketi olarak yansıdı. Köyde susuzluk, kuraklık ve açlık gibi insani krizler giderek artıyor. Açılan su kuyusu, yakınlarda başka bir su kaynağı bulunmadığı için de önem taşıyor. Fatih İtfaiyesi Aslanlar Grubu'na, şehidimizin adına bu anlamlı projesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Su kuyusunun ileri dönemlerde bakımlarını dahi derneğimiz tarafından düzenli olarak yapacağız. Su kuyusu oradaki bütün Müslüman kardeşlerimize hizmet edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Celil Dağ Valide İnsani Yardım Derneği

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