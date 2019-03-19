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Ölen kız kardeşi için konuşan mezar taşı icat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Konya'da inşaat işleri yapan Durmuş Ali Çınar, 3 yıl önce hayatını kaybeden kız kardeşinin mezarına konuşabilen mezar taşı yaptı. Güneş enerjisiyle çalışan sistemden, Yasin, Fatiha, İhlas suresi ve ölen kişinin bilgileri dinlenebiliyor.

Ölen kız kardeşi için konuşan mezar taşı icat etti

3 yıl önce vefat eden kardeşi Ayşe Demir'in mezar taşını diğer, taşlardan farklı bir şey yapmak için kolları sıvayan Durmuş Ali Çınar, sesli dua okuyup, ölen kişi hakkında bilgi veren taş yaptı.

Mezar ziyaretlerinde internet aracılığıyla dua okutanları görünce kendisi de farklı bir mezar taşı yapmak istediğini ifade eden Çınar, şunları söyledi:

''Mermeritten mezar taşı yaparken, farklı bir şey olsun istedim. Enerjisini güneş panelleriyle elde eden, tuşlarıyla kumanda edilerek Fatiha, İhlas suresi ile ölen kişinin özgeçmişini seslendiren mezar taşı yaptım. Merhumun yakını ne isterse taşa onu yükleyebiliriz. Güneş panelleriyle beslendiği için herhangi bir şarj sorunu da yok. 6 saat güneş aldığı zaman 24 saat aralıksız çalışabiliyor. İsteyen hatimde yükleyebilir."

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"PATENT BAŞVURUMUZU YAPTIK"
Kardeşinin yaptığı mezar taşı için patent başvurusunu yaptığını belirten Çınar, sesli dua okuyan taşın seri üretimini yapmak istediğini söyledi. Çınar, ''8 ay önce patent başvurumuzu yaptık. Hiçbir sıkıntı yok. Patent geldiği an seri üretime geçeceğiz. Bu mezar taşı sistemine çok yoğun bir talep var. Özellikle diğer illerden yoğun bir talep alıyoruz. Bizi dört gözle bekliyorlar. Mezar taşı çok ilgi çekiyor'' dedi.

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"BÖYLE BİR ŞEYE İHTİYAÇ OLDUĞUNU HİSSETTİM "
Mezarlığı gelip giderken böyle bir sisteme ihtiyaç olduğunu hissettiğini belirten Çınar, "Mezarlıklarla görüyoruz. İnsanlar ellerinde Kuran-ı kerimlerle, Yasinlerle mezara geliyor. Baktım ki bu bir ihtiyaç. Mezarın başına gelip kuranı açıp okuyorlar veya para verip bir hoca çağırıp ona okutturuyorlar. Dedim ki biz bunları neden mezar taşlarına yüklemeyelim. Kimse yanına ne hoca alsın gelsin nede Yasin’i ezbere bilmiyorsa uğraşmasın istedik. Hepsini buraya yükledik" dedi.

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"GELEN KİŞİLER BUNDAN KORKMASIN"
Gelen kişinin bundan korkmaması gerektiğini de belirten Durmuş Ali Çınar, "Gelen kişiler bundan korkmasın. Geceleri kendi kendine çalarsa ya da mezarlığı birisi gelip açarsa elbette birileri korkabilir, mezardan ses geliyor diye. Aksi halde gündüz duyduklarında kimse korkmaz" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Mezar Taşı Konya cenaze

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