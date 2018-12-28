HABER

Ölen kocasının donmuş spermini kullanmasına izin verilmedi

28.12.2018 14:38 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bebek sahibi olmak isteyen bir kadının, kocasının ölmeden önce dondurulan spermlerini kullanmasına izin verilmedi. Sağlık Kurulu, bu karara gerekçe olarak, kadının kocasının yazılı izni olmamasını gösterdi.

Ölen kocasının donmuş spermini kullanmasına izin verilmedi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bebek sahibi olmak isteyen bir kadının, kocasının ölmeden önce dondurulan spermlerini kullanmasına izin verilmedi. Sağlık Kurulu, bu karara gerekçe olarak, kadının kocasının yazılı izni olmamasını gösterdi.

Sağlık Kurulu raporunda yer alan bilgilere göre, adı açıklanmayan kadınla kocası dokuz yıllık evliydi.

Başından itibaren çocuk isteyen çifte, erkeğin genetik rahatsızlığı nedeniyle tüp bebek tedavisini denemeleri önerildi.

Tedavi sırasında kadının kocasından alınan spermlerin bir kısmı embriyo için kullanıldı, bir kısmı da donduruldu. İki başarısız denemeden sonra çift, erkeğin iyileşeceği umuduyla tedaviyi erteleme kararı aldı. Ancak kadının kocası bir süre sonra öldü.

'Sadece embriyo için izin verdi'

Çiftin tüp bebek tedavisine başlamadan önce eşlerden birinin ölmesi halinde dondurulmuş embriyoların kullanabilmesi için belge imzaladığı ancak formlarda spermlerle ilgili bir atıf olmadığı belirtildi.

O dönemdeki yasalar, ölülerden sperm alınmasına ya da ölmeden önce dondurulan spermlerin kullanılmasına izin vermediği için formlarda spermlerle ilgili bir bölüm bulunmadığı belirtiliyor.

Şimdiki yasalar spermler için yazılı izin gerektiriyor.

Sağlık Kurulu, ölen kocanın embriyolar için belge imzalayarak aslında spermlere de izin vermiş olduğunu kabul etmekle birlikte yasada öngörülen şartların yerine getirilememesi nedeniyle başvuruyu onaylamadi.

Farkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayınFarkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayın
Vücudunuzu 9 adımda yeni yıla hazırlayınVücudunuzu 9 adımda yeni yıla hazırlayın
'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

Yapımı 13 saat sürüyor! Yemek için sabah 5'te sıraya giriyorlar

Yapımı 13 saat sürüyor! Yemek için sabah 5'te sıraya giriyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vücudunuzu 9 adımda yeni yıla hazırlayın

Vücudunuzu 9 adımda yeni yıla hazırlayın

Boy uzamasına yardımcı besinler neler?

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

Derin ven trombozu riskli midir?

Derin ven trombozu riskli midir?

Kalp hastalıklarından korunmanın yolları nelerdir?

Kalp hastalıklarından korunmanın yolları nelerdir?

Göğüs duvarı deformitesi nedir? Göğüs duvarı deformitesinde uygulanan cerrahi yöntemler nelerdir?

Göğüs duvarı deformitesi nedir, nasıl tedavi edilir?

Vertigo nedir? Vertigonun çocuklarda belirtisi nasıl olur?

Vertigonun çocuklarda belirtisi nasıl olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.