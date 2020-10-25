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Ölen köpeğinin tüylerini cüzdanında taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Tüylerinin kısaltılması için veterinere bırakılan evcil köpek, yapılan anestezi sonucu öldü. Sivas'ta yaşayan Aslıhan Polat, ‘Böcük’ isimli köpeği için hukuk mücadelesini 1.5 yıldır sürdürüyor. Köpeğinin fotoğraflarına bakamayan Polat, köpeğine ait tüyleriyse cüzdanında taşıyor.

Ölen köpeğinin tüylerini cüzdanında taşıyor

Sivas’ta yaşayan Aslıhan Polat, 4 yıl evinde beslediği terrier cinsi 'Böcük' ismini verdiği köpeğini tüylerini kısaltması için 2019 yılı Nisan ayında Şarkışla ilçesindeki E.G. isimli veteriner hekimin kliniğine bıraktı.

Veteriner kliniğinde köpeğe tüylerin kısaltılması işlemi esnasında Polat’ın onayı olmadan anestezi uygulandı.

Köpek, birkaç gün sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Tüy kesimi gibi anesteziyi gerektirmeyen bir uygulama için izni alınmadan köpeğe anestezi uygulanmasına tepki gösteren Polat, Şarkışla Cumhuriyet Savcılığı ve CİMER’e şikayette bulundu. Polat’ın Böcük ismini verdiği köpeği için başlattığı hukuk mücadelesiyse 1.5 yıldır devam ediyor. Köpeğinin fotoğraflarına bakamayan Polat, köpeğine ait tüyleriyse cüzdanında taşıyor.

Aslıhan Polat, 18 ay önce başlattığı hukuk mücadelesinde 20 Ekim’de görülen duruşmanın Mart ayına ertelendiğini belirterek, “18 ay önce köpeğimizi tüylerini kısalttırmak için veterinere götürmüştük. Veteriner, bizim iznimiz olmadan bilgimiz dışında köpeğimize anestezi işlemi uygulamış. Köpeğimiz öldü. Bu durumu 18 ay önce yargıya taşımıştık, bugün hale yargı sürecimiz sonuçlanmadı. Maddi ve manevi tazminat davası açtık. Geçtiğimiz günlerde, Ekim ayının 20’sinde üçüncü duruşmamız vardı ancak Mart ayına ertelendi. Süreçle ilgileniyoruz ancak hala bir sonuç almışlığımız yok“ dedi.

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TÜYLERİNİ CÜZDANINDA TAŞIYOR

Polat, köpeğine ait tüyleri cüzdanında taşıdığını belirterek, “Köpeğimiz ailecek çok sevdiğimiz, evimizde benimsediğimiz bir hayvandı. 18 aylık süreçte ben hala psikolojik olarak etkilenmiş durumdayım. Kesinlikle köpeğimin telefondaki fotoğraflarına hala bakamıyorum. Özellikle son günlerdeki halleri, son günlerdeki fotoğrafları gözümün önünden gitmiyor. Tüylerini hala cüzdanımda taşıyorum. Bu olayın etkilerini kesinlikle üstümden atmış değilim. Benim her anlamdaki iş anlamında ve insanlarla olan ilişkilerimi bile etkilemiş durumda. Sürekli dışarıda gördüğüm köpeklerden bile aşırı etkileniyorum, tamamen konsantrasyonum dağılıyor. Beni maddi ve manevi her anlamda çok etkiledi bu olay. Hayvanlar konusunda günümüzde insanlar daha bilinçli, hayvanlar bize gerçekten emanet olan canlılar, onları koruyalım. Bence bu şekilde bilinçsiz veterinerler, ya gerekli eğitimlerini tamamlasınlar ya da hiç mesleklerini yapmasınlar“ dedi.

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(İHA)

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