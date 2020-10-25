Ölen köpeğinin tüylerini cüzdanında taşıyor

Sivas’ta yaşayan Aslıhan Polat, 4 yıl evinde beslediği terrier cinsi 'Böcük' ismini verdiği köpeğini tüylerini kısaltması için 2019 yılı Nisan ayında Şarkışla ilçesindeki E.G. isimli veteriner hekimin kliniğine bıraktı.

Veteriner kliniğinde köpeğe tüylerin kısaltılması işlemi esnasında Polat’ın onayı olmadan anestezi uygulandı.

Köpek, birkaç gün sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Tüy kesimi gibi anesteziyi gerektirmeyen bir uygulama için izni alınmadan köpeğe anestezi uygulanmasına tepki gösteren Polat, Şarkışla Cumhuriyet Savcılığı ve CİMER’e şikayette bulundu. Polat’ın Böcük ismini verdiği köpeği için başlattığı hukuk mücadelesiyse 1.5 yıldır devam ediyor. Köpeğinin fotoğraflarına bakamayan Polat, köpeğine ait tüyleriyse cüzdanında taşıyor.

Aslıhan Polat, 18 ay önce başlattığı hukuk mücadelesinde 20 Ekim’de görülen duruşmanın Mart ayına ertelendiğini belirterek, “18 ay önce köpeğimizi tüylerini kısalttırmak için veterinere götürmüştük. Veteriner, bizim iznimiz olmadan bilgimiz dışında köpeğimize anestezi işlemi uygulamış. Köpeğimiz öldü. Bu durumu 18 ay önce yargıya taşımıştık, bugün hale yargı sürecimiz sonuçlanmadı. Maddi ve manevi tazminat davası açtık. Geçtiğimiz günlerde, Ekim ayının 20’sinde üçüncü duruşmamız vardı ancak Mart ayına ertelendi. Süreçle ilgileniyoruz ancak hala bir sonuç almışlığımız yok“ dedi.