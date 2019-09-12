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Ölen kuş için kartondan mezar başlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:10 | Son Güncelleme

BARTIN’da ölen kuş için hazırlanan mezar başlığı görenleri duygulandırdı.

Ölen kuş için kartondan mezar başlığı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da ölen kuş için hazırlanan mezar başlığı görenleri duygulandırdı. Mezar başlığının bir çocuk tarafından hazırlandığı sanılıyor.
Bartın Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’ndaki ara sokakta kaldırımın kenarındaki kartondan yapılan mezar başlığı ilgi çekti. Ölen kuşunu kaldırımın kenarına gömen bir çocuğun hazırladığı değerlendirilen kartondan mezar başlığının üzerinde yazan, “Dikkat burada cici kuşun mezarı vardır. Ruhuna Fatih-a Doğum Tarihi: Bilinmiyor Ö. Tarihi: 08.09.2019” yazı dikkat çekti.
FOTOĞRAFLI

Ölen kuş için kartondan mezar başlığıÖlen kuş için kartondan mezar başlığı

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