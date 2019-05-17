Ölen lise öğrencisinin babası suçluların cezalandırılmasını istedi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesinde bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışma sonrasında açılan davada 10’u tutuklu 32 sanığın yargılanmasında mahkeme heyeti 2 firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Nakliyeciler Sitesinde öğlen saatlerinde iki grup arasında bir silahlı çatışma çıkmış, çıkan silahlı çatışmada lise öğrencisi ölmüş, 6 kişide yaralanmıştı. Konuyla ilgili 10 şahıs tutuklanmıştı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 10’u tutuklu 32 sanığın yargılandığı duruşmaya tutuklu, tutuksuz sanık, müşteki ve avukatlar katıldı. Olayda yaşamını yitiren lise öğrencisi Diyar Ayan’ın babası Bekir Ayan, önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyerek suçluların cezalandırılmasını istedi. Söz verilen tutuklu sanıklar Adli Tıp Kurumundan gelen rapora ilişkin söz alarak savunmalarını yaptı.

Sanıkları, avukatları dinleyen mahkeme heyeti gelen raporun tekrar incelenmesi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine ve 2 firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.



