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Ölen oğlunun anısına çıktığı bisiklet turuna hastalık engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 13:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 7 yıl önce kanserden kaybettiği oğlunun anısını yaşatmak için her yıl bisiklet turuna çıkarak Türkiye'yi gezen Coşkun Ortaçakıroğlu'nun (65) bu yılki turu, belindeki rahatsızlık nedeniyle yarıda kesildi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 7 yıl önce kanserden kaybettiği oğlunun anısını yaşatmak için her yıl bisiklet turuna çıkarak Türkiye'yi gezen Coşkun Ortaçakıroğlu'nun (65) bu yılki turu, belindeki rahatsızlık nedeniyle yarıda kesildi. Hastaneye yatırılan Ortaçakıroğlu ameliyat olacak.

Antalya'da emekli muhasebeci Coşkun Ortaçakıroğlu, 7 yıl önce 20 yaşında kemik kanserinden kaybettiği oğlu Cem'in anısını yaşatmak için 5 yıldır yolları pedallıyor. Bisikletine çadırını ve yaşam malzemelerini yükleyen Ortaçakıroğlu, tur süresince üzerine giydiği 'Cemsiz 7 yıl' yazılı ve oğlunun fotoğrafının basılı olduğu tişörtü çıkarmadan turu tamamlıyor. 2013 yılından bu yana her yıl farklı illere bisikletle tur düzenleyen Ortaçakıroğlu'nun bu yılki hedefi, Antalya'dan yola çıkarak 83 günde 16 il gezmekti.

SAĞLIK SORUNLARI TURU YARIDA BIRAKTIRDI

14 Temmuz günü Antalya'dan yola çıkan Coşkun Ortaçakıroğlu, önce Afyonkarahisar'a, ardından Eskişehir üzerinden Sakarya, Düzce, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Niğde, Mersin'e kadar gidip Taşucu Limanı'ndan feribotla KKTC'ye geçip, dönüşte de Karaman, Konya, Uşak, Muğla ve İzmir'e gelerek turunu sonlandıracaktı. Günde 60 kilometre pedallayarak yaklaşık 4 bin 500 kilometre yol katetmeyi hedefleyen Ortaçakıroğlu'nun turu yarıda kesildi. 13 ili 29 günde pedallayan Ortaçakıroğlu, 1 hafta eşinin sağlık durumu nedeniyle ara verip Antalya'ya geldi. Mersin Taşucu Limanı'na kadar sorunsuz şekilde gelen Ortaçakıroğlu, KKTC'ye geçiş yaptıktan sonra belindeki ağrı nedeniyle yürüyemez oldu.

BİSİKLET SÜRMESİ HASTALIĞIN ORTAYA ÇIKMASINI ERTELEMİŞ

Uçakla Antalya'ya dönerek hastaneye giden Ortaçakıroğlu'nu muayene eden Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Altaş, belinde kanal darlığı ve sinir sıkışması olduğunu tespit etti. Ortaçakıroğlu'nu ameliyat için hazırlayan Dr. Altaş, hastalığın yaşla birlikte ortaya çıktığını söyledi. Ortaçakıroğlu'nun bisiklet turları dolayısıyla hastalığın daha geç ortaya çıktığını aktaran Doç. Dr. Altaş, “Yaş ilerledikçe belde kireçlenme sinirler üzerinde oluyor. Hayat kalitesine etki ediyor. Yapacağımız işlem ise bu kanalları açıp sinirleri rahatlatmak. Hastamızın bir özelliği var. 60'lı yaşına rağmen bisiklet kullandığı için hastalığın kendini göstermesini ileri bir zamana taşımış. Faydasını görmüş. Daha genç yaşlarda da bu şikayetler çıkabilirdi" dedi.

Ameliyat sonrası tekrardan bisiklet binmesine engel olmadığını ve ayaklarındaki güç kaybının da ortadan kalkacağını belirten Doç. Dr. Altaş, operasyonun korkuyu gerektirecek kadar karışık olmadığını anlattı.

DOKTOR ONAY VERİRSE TURA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Coşkun Ortaçakıroğlu ise kısa sürede sağlığına kavuşacağı için mutlu olacağını söyledi. Bu yıl planladığı turuna sağlık sorunları nedeniyle zorunlu ara verdiğini ifade eden Ortaçakıroğlu, “Bu zamana kadar bir sorun yaşamadım turlarımda ama bu yıl sorunlar sıklaştı. Geçer diye düşündüm ama olmadı. KKTC'deki tur sırasında ağırlaştı" dedi. Bu yıl artık tura devam etmeyeceğini aktaran Ortaçakıroğlu, “2019 yılında artık doktorumun yönlendirmesine göre hareket edeceğim. Devam etmeme onay verirse yine bisiklete binerim. En azından bu yaşıma kadar 5 yıldır tur yaptım ve 'keşke' demedim" diye konuştu.

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