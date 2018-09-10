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Ölen oğullarının spermiyle torun sahibi oldular!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan İngiliz çift, tek çocuklarını motosiklet kazasında kaybetti. Çiftin daha sonra yaptığıysa rastlanmadık türdendi. Evlatlarını kaybeden İngiliz çift, çocuklarının spermini alıp tüp bebek yöntemi ve taşıyıcı anne sayesinde torun sahibi oldu.

Ölen oğullarının spermiyle torun sahibi oldular!

İngiltere basınına yansıyan haberlere göre, ABD'de yaşayan bir İngiliz çift, tek çocuklarının motosiklet kazasında yaşamını yitirmesinin ardından çocuklarının spermini alıp tüp bebek yöntemi ve taşıyıcı anne sayesinde torun sahibi oldu. İsmi açıklanmayan fakat 50'li yaşlarda olduğu belirtilen çiftin tek mirasçısı torununun 3 yaşında olduğu kaydedildi.

SPERM 72 SAAT İÇİNDE ALINDI

Çiftin hiç evlenmeyen ve çocuk sahibi olmayan 26 yaşındaki çocuklarının spermini 72 saat içinde alıp dondurarak işlemlere başladığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD sperm motosiklet kazası ölüm torun

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