Ölen oğullarının spermiyle torun sahibi oldular!

İngiltere basınına yansıyan haberlere göre, ABD'de yaşayan bir İngiliz çift, tek çocuklarının motosiklet kazasında yaşamını yitirmesinin ardından çocuklarının spermini alıp tüp bebek yöntemi ve taşıyıcı anne sayesinde torun sahibi oldu. İsmi açıklanmayan fakat 50'li yaşlarda olduğu belirtilen çiftin tek mirasçısı torununun 3 yaşında olduğu kaydedildi.
SPERM 72 SAAT İÇİNDE ALINDI
Çiftin hiç evlenmeyen ve çocuk sahibi olmayan 26 yaşındaki çocuklarının spermini 72 saat içinde alıp dondurarak işlemlere başladığı öğrenildi.
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