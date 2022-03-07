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  4. Ölen Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştılar! Rusya’dan korkunç iddia…

Ölen Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştılar! Rusya’dan korkunç iddia…

07.03.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 12.gününde bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerin görüntülerini servis ederken Rusya tarafından da korkunç bir iddia geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, radyoaktif saldırı iddiası ile Ukrayna tarafından suçlanacaklarını öne sürdü.

Ölen Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştılar! Rusya’dan korkunç iddia…

Son dakika haberleri: Ukrayna şehirlere girmeye çalışan Rusya askerlerini öldürdüklerine dair görüntüleri uluslararası ajanslara servis ederken, Rusya bombardımanı neticesinde enkaz altında kalan onlarca sivilin de fotoğrafları gelmeye devam ediyor.

RUSLAR'DAN KORKUNÇ HARKOV İDDİASI: RADYOAKTİF SALDIRI…

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna istihbaratının Harkov’da olası bir radyoaktif provokasyona hazırlandığını ileri sürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birlikleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Harkov’de Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’nde bulunan deneysel bir nükleer tesisteki reaktörü Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Azov taburunun havaya uçurmayı planladığı iddia edildi.

Açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri deneysel bir nükleer tesise füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla suçlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Harkov'un kent merkezi Rus bombardımanında hasar gördü

GÖZLER BUGÜNKÜ 3. TURDA

Ukrayna ve Rusya arasındaki 3'üncü tur müzakere bugün yapılacak. Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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