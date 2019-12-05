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Ölen sahibinin dönmesini 9 yıl bekleyen köpek: Kırım’ın Haçiko’su

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 10:32 | Son Güncelleme

Japonya’da ölen sahibini yıllardır bekleyen ve filmlere dahi konu olan Haçiko isimli köpeğin hayatına benzer başka bir olay 9 yıldır Kırım’da yaşanıyor.Japonya’da Haçiko isimli köpek ölen sahibini yıllardır tren istasyonunda beklerken ölmüş ve bu ilginç hikaye filmlere konu olmuştu.

Japonya’da ölen sahibini yıllardır bekleyen ve filmlere dahi konu olan Haçiko isimli köpeğin hayatına benzer başka bir olay 9 yıldır Kırım’da yaşanıyor.
Japonya’da Haçiko isimli köpek ölen sahibini yıllardır tren istasyonunda beklerken ölmüş ve bu ilginç hikaye filmlere konu olmuştu. Buna benzer başka bir olay Kırım’da yaşanmaya devam ediyor. 9 yıl önce Kırım’ın Yalta şehrinde bir köpek, sahibinin ölümüyle birlikte aynı dramı yaşıyor. Sahibi boğularak ölen köpek Yalta limanı sahilinde hala sahibini bekliyor.
Köpeğe Kırım Tatar halkı ‘Muhtar’ ismini taktı. Kırım Tatarlarının köpeği ‘Muhtar’ olarak adlandırmasının nedeni sahilden hiç ayrılmaması ve bölgeyi koruması olarak biliniyor. Yalta halkının beslediği köpeğe en çok yakın olan kişi Rus sokak sanatçısı trompetçi Viktor Malinovskiy. Muhtar, sokak sanatçısı müzik yaptıkça sahilde şarkıları dinliyor. Muhtar isimli köpeğin en sevdiği şarkı ise Frank Sinatra’nın Night in Strangers (Gecenin İçindeki Yabancılar) şarkısı, Trompetçi Viktor Malinovskiy neredeyse her gün bu şarkıyı çalıyor.
Köpeği sahibi öldükten sonra trompetçi dahil birçok kişi evine götürüp sahiplenmek istese de köpek sahibinin öldüğü yer olan Yalta sahiline tekrar geri dönerek gemileri ve denizi izlemeye devam etti. Yalta sakinleri artık 14 yaşına gelen köpeğin huzurlu yaşaması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede yaşayanlar Muhtar’ın acıklı hikayesini hemen hemen herkesin öğrendiğini ve artık Muhtar’ın Yalta’nın bir simgesi olduğunu dile getiriyor. Yaltalılar Muhtar’ın ölmesi durumunda ise onun Haçiko gibi heykelini yapmayı düşünüyor. Turist olarak Yalta’ya giden Ruslar, Muhtar’ın hikayesini öğrendikten sonra sosyal medya hesaplarından köpeğin fotoğraflarını çekip ‘Yalta’nın Muhtarı’ olarak paylaşımlar yapıyor.

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