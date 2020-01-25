HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ölen şahsın başından bir an olsun ayrılmadı

Ölen şahsın başından bir an olsun ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Adana’da bir apartmanın bahçesinde ölü olarak bulunan şahsı gören bir köpek, onun başından hiç ayrılmaması dikkat çekti.Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi.

Adana’da bir apartmanın bahçesinde ölü olarak bulunan şahsı gören bir köpek, onun başından hiç ayrılmaması dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Sezen Apartmanı’nda oturan bir kişi, sabah saatlerinde apartmandan çıkınca bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine şahıs, hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini saptadı. Bunun üzerine polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

"Apartman sakinleri şok oldu"
Bu arada apartman sakinleri, olayı duyup balkon ve pencerelerinden baktıklarında şok oldu. Vatandaşların cesedi görünce şaşkınlıkları yüzüne yansıdı. Bir apartman sakininin köpeği ise cesedin başına yaklaşıp oturarak bir an olsun ayrılmaması dikkat çekti. Bu arada polis apartman sakinleriyle yaptığı görüşmede şahsın Sezen Apartmanında oturmadığını belirledi.

"Apartmana girdi 5 dakika sonra düştü"
Bu arada apartmanın giriş çıkışlarını gösteren güvenlik kamerasını polis incelemeye aldı. Yapılan incelemede şahıs apartmana girdiği 5 dakika sonrada düştüğünü tespit etti. Polis, incelemeyi derinleştirdiğinde şahsın Mert D.(31) isimli bir kişi olduğunu saptadı. Şahsın psikolojik sorunları olduğu bu nedenle apartmana gelip atlayarak intihar ettiği ileri sürüldü.
Şahsın cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Midyat’ta JASAT ekipleri suç makinesini yakaladıMidyat’ta JASAT ekipleri suç makinesini yakaladı
Adana'da cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandıAdana'da cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı
Yetişkin film yıldızı erkekte 'en sevdiği' şeyi açıkladı!Yetişkin film yıldızı erkekte 'en sevdiği' şeyi açıkladı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

MasterChef Eda patron oldu!

MasterChef Eda patron oldu!

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Cep telefonu hayatını kurtardı

Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası uyarı: Doğu Anadolu Fay hattı uyandı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Elazığ'daki depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi

Enkaz alanı havadan görüntülendi

Türkiye’deki deprem Filistin’de hissedildi

Deprem Filistin’de de hissedildi

Son dakika! Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından 156 artçı sarsıntı (AFAD ve Kandilli son depremler)

Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından 156 artçı sarsıntı

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.