HABER

Ölen salsa şampiyonunun nişanlısından yürek yakan paylaşım

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 10:39 | Son Güncelleme

ADANA'da arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Türkiye Salsa Şampiyonu, Avrupa ve dünya 3'üncüsü Cem Demir'in, nişanlısı Melis Sahra Katılmış'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek burktu.

Ölen salsa şampiyonunun nişanlısından yürek yakan paylaşım

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Türkiye Salsa Şampiyonu, Avrupa ve dünya 3'üncüsü Cem Demir'in, nişanlısı Melis Sahra Katılmış'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek burktu.
Katılmış, paylaşımında nişanlısını rüyasında gördüğünü belirterek, "Biz birdik ayrılmazdık, aşkım, seni sonsuza dek seveceğim" dedi.
Bir dans okulunun etkinliğinde sahneye çıkmak için İstanbul'dan Adana'ya gelen Cem Demir, 10 Aralık'ta dans gösterisinin ardından ekibiyle birlikte arkadaşının, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Saat 06.00'ya kadar arkadaşlarıyla sohbet eden Demir, hava almak için çıktığı evin balkonundan bahçeye düştü. Dışarıdan gelen ses üzerine balkona çıkan arkadaşları, Cem Demir'i bahçede kanlar içinde yatarken görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir'in öldüğü belirlendi. Cem Demir'in cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, arkadaşları, Demir'in 2 yıl önce annesini kanserden kaybettiğini, bu nedenle bunalımda olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi. Arkadaşları, Cem Demir'in, olay öncesi kendilerine "Baba parasıyla geçinmek gururuma dokunuyor. Babama iyi bakın" dedikten sonra "Hava alacağım" diyerek balkona çıktığını ileri sürdü.
PAYŞALIMI YÜREK BURKTU
Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verilen Demir'in cenazesine sevenleri katıldı. Melis Sahra Katılmış ise kaybettiği nişanlısının ardından sosyal medya hesabından duygu dolu paylaşım yaptı. Cem Demir ile birlikte olduğu fotoğrafları paylaşan Katılmış, "Biz birdik ayrılmazdık, aşkım, seni sonsuza dek seveceğim. Nasıl olacak, nasıl yaşayacağım bilmiyorum seni rüyamda gördüm. 'Üşüyorum aşkım' diyordun kalbim çok hızlı attı ve kalktığımda biliyordum ki yoktun. Ama farkettim ki sen hep benimlesin kalbime bana güç veriyorsun. Rüyama hep gir, rüyalarımda hep benim ol. Senin gibi kim bakacak bana, kim sevecek beni söyle. Bana asla kimse senin gibi bakamaz, beni kimse senin gibi sevemez, kimse yakışmaz yanıma kimse. Bir tanem, aşkım seni hep sevecek olan tek aşkın. Sensiz olmuyor aşkım. Ne olur gel ölüyorum" dedi.

FOTOĞRAF

Ölen salsa şampiyonunun nişanlısından yürek yakan paylaşımÖlen salsa şampiyonunun nişanlısından yürek yakan paylaşımÖlen salsa şampiyonunun nişanlısından yürek yakan paylaşımÖlen salsa şampiyonunun nişanlısından yürek yakan paylaşım

PARTNERGalanın yıldızlarıGalanın yıldızları
İstanbul resimleri Kültür Üniversitesi’nde sergileniyorİstanbul resimleri Kültür Üniversitesi’nde sergileniyor
İş güvenliği hiçe sayıldı, fayans üzerine iskele kurulduİş güvenliği hiçe sayıldı, fayans üzerine iskele kuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de silahlı saldırı! Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi 'ne ateş açıldı

Şişli'de silahlı saldırı! Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi 'ne ateş açıldı

Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli tüm yönetimi görevden aldı

Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli tüm yönetimi görevden aldı

Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin bebekleri yoğun bakımda

Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin bebekleri yoğun bakımda

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da et restoranında adisyon şoku! Meze fiyatını görünce...

Antalya'da et restoranında adisyon şoku! Meze fiyatını görünce...

İstanbul'un tarihi taş devrine kadar gitti!

İstanbul'un tarihi taş devrine kadar gitti!

Muğla ziyaretçilerini her mevsim ayrı güzellikle karşılıyor

Huzur arayanlar oraya akın ediyor

Yerli 'Casanova' Sakarya'da yakalandı! 14 kadını 200 bin TL dolandırdı

'Casanova' yakalandı! Suç kaydını duyanlar 'pes artık' dedi!

Dünya devi 2018'de en çok arananları açıkladı

Dünya devi 2018'de en çok arananları açıkladı

Dünyanın dört bir yanından sıra dışı kuşbakışı görüntüler

Dünyanın dört bir yanından sıra dışı kuşbakışı görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.