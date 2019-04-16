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Ölen tavuğun yumurtalarından 6 civcivin canlı çıkmasını sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:24 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Nezahat Sarı, kuluçkada telef olan tavuğunun yumurtalarından sıcak ve nemli ortam sağlayarak 6 civcivin canlı çıkmasını sağladı.

Ölen tavuğun yumurtalarından 6 civcivin canlı çıkmasını sağladı

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Nezahat Sarı, kuluçkada telef olan tavuğunun yumurtalarından sıcak ve nemli ortam sağlayarak 6 civcivin canlı çıkmasını sağladı.
Nezahat Sarı'nın Akçay Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki kümeste beslediği 4 tavuğundan biri kuluçkaya yattı. Sarı, tavuğun 19'uncu günde ölmesi üzerine kalan 8 yumurtaya 2 gün boyunca gözü gibi baktı. Evinde sıcak ve nemli ortam oluşturarak yumurtalardan 6 civcivin canlı çıkmasını sağladı.
Minik mucizelerim dediği sevimli civcivlere gözü gibi bakan Sarı, "Anneleri kuluçkaya yatacağı sırada altına mavi yumurta attım. Yeşil ve mavi yumurtlayan tavuklarım olsun istedim. İki gün vardı civcivlerin çıkmasına. Anneleri ölünce, bu yumurtaları da çöpe atmamı söylediler. Ama ben atmadım" dedi. Yumurtlardan civciv çıkması için bir çok yönteme başvurduğunu anlatan Sarı, "Yaşam şansı verdim ben bunlara. Sıcak bezlerle ıslatıp sildim, sular püskürttüm. Tek tek açtım bunları, saatlerce uğraştığımı biliyorum. Şükürler olsun ki kurtuldular, yaşadılar. Mucize oldu yani. Mümkün değil yoksa. Sadece 2 fire verdim. Sonuçta 6 civcivim var. Şimdi anneleri oldum bunların" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ölen tavuğun yumurtalarından 6 civcivin canlı çıkmasını sağladıÖlen tavuğun yumurtalarından 6 civcivin canlı çıkmasını sağladıÖlen tavuğun yumurtalarından 6 civcivin canlı çıkmasını sağladıÖlen tavuğun yumurtalarından 6 civcivin canlı çıkmasını sağladı

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