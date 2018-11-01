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Ölen yardımcı pilotun hedefi yolcu uçağı uçurmakmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düşen uçakta yaşamını yitiren yardımcı pilot Deniz Adalı (32) son yolcuğuna uğurlandı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düşen uçakta yaşamını yitiren yardımcı pilot Deniz Adalı (32) son yolcuğuna uğurlandı. Anne ve babasının gözyaşlarına boğulduğu cenazede Deniz Adalı'nın mülakatlara hazırlandığı ve yolcu uçağı uçurmayı hedeflediği öğrenildi. Manavgat ilçesi Karaöz mevkisinde önceki gün düşen tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağındaki iki pilot yaşamını yitirdi. Pilot Serkan Dilci (37) ve Deniz Adalı'nın cenazeleri dün Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Pilot Serkan Dilci'nin cenazesi bugün Adana'da toprağa verildi. HEDEFİ YOLCU UÇAĞIYMIŞ Deniz Adalı için Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Mezarlığa getirilen Deniz Adalı'nın cenaze töreninde baba Adnan ve anne Brigit Adalı başta olmak üzere çok sayıda yakını hazır bulundu. Anne Brigit Adalı ayakta durmakta zorlanırken, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Baba Adnan Adalı taziyeleri kabul etti. Gözyaşına hakim olamayan baba Adnan Adalı'yı da yakınları teselli etti. Deniz Adalı'nın 2 yıl önce uçuş okulundan mezun olduğu ve 2 yıl süresince çok sayıda uçuşa katılarak saatlerini tamamladığı belirtildi. Ayrıca Deniz Adalı'nın önümüzdeki ay yolcu uçaklarına pilot alımı için açılacak mülakatlara katılmayı planladığı ve hedefinin bir yolcu uçağını kullanmak olduğu kaydedildi. Adalı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının arından Uncalı Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı.

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