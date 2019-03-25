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Ölene kadar bu mührü taşımak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

Sivas’ın Altuntabak mahallesinde 35 yıldır muhtarlık yapan 80 yaşındaki Mehmet Aktaş, görevi başında ölmek istediğini belirtip seçimlere iddialı girdi.Sivas’ın Altuntabak mahallesinde 35 yıldır muhtarlık yapan 80 yaşındaki Mehmet Aktaş, seçimlere günler kala rakiplerine şans tanımadı.

Sivas’ın Altuntabak mahallesinde 35 yıldır muhtarlık yapan 80 yaşındaki Mehmet Aktaş, görevi başında ölmek istediğini belirtip seçimlere iddialı girdi.
Sivas’ın Altuntabak mahallesinde 35 yıldır muhtarlık yapan 80 yaşındaki Mehmet Aktaş, seçimlere günler kala rakiplerine şans tanımadı. Görevi başında ölmek istediğini belirten Aktaş, “1984 yılında muhtar adayı oldum. Eski muhtar da beni destekledi. Sen mahalleye yararsın faydalı olursun dedi. 1984 yılında muhtar olduğumda karşımda 3 aday vardı. Birinci ben seçildim. 35 yıldır muhtarım. Her dönem kaşımda 7-8 kişi aday oluyor. Ancak benim oyumun 4’te birini alabiliyorlar. Geri kalanı da hep benim oyum oluyor” dedi.
Cebinden harcıyor
Görevi ile ilgili birçok harcamayı kendi bütçesinden ödediğini belirten Aktaş, “ 35 yıl içerisinde 25 yıl hiçbir kuruş mühür parası yoktu. Yazıhanelere bile parayı kendim verdim. 6-7 belediye başkanı ile birlikte çalıştım. Şuan benim mahallem sıfır asfaltta. En az 6-7 Başbakan, 4-5 Cumhurbaşkanı, 5-6 belediye başkanı ile birlikte çalıştım. Yine şimdi adayım, karşımda da 7 tane aday var. 3‘ü çalışıyor. Ben yüzde yüz vatandaşın desteği ile kazanacağım. Eski muhtar olduğum için insanlar olumlu yaklaşıyor. Benim adım mahallede ‘ Baba Muhtar’ oldu. Mahallemde en az 300 kişinin ihtiyaçlarını, ekmeğini elimden geldiğince karşılıyorum. Maaşımın da 3’te birini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorum. 35 yılda yorulmadım. İnsan zevkle yapınca yorulmuyor. Birde bir vaadim var, eski muhtar ölmüş değil de görevdeki muhtar ölmüş diye selam verilsin istiyorum. Vatandaş beni isterse, ölene kadar bırakmayacağım” dedi.

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