"Ölene kadar çatışacağız" demiş

Yaman, tabur komutanı Candemir'in emriyle depoya inip silah aldıklarını, daha sonra emir üzerine nizamiye bölgesine gidip sabaha kadar nöbet tuttuğunu belirtti.

Okul gazinosunda toplandıklarında Candemir'in gelip Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğunu, çatışmalar yaşandığını söylediğini anlatan Yaman, Candemir'in Kara Havacılık Komutanlığına da saldırı olabileceği için güvenlik önlemi almaları gerektiğini bildirdiğini öne sürdü.

Saat 06.00 sularında helikopter pistinin çevresinde beklediği sırada çatışma çıktığını dile getiden Yaman, şöyle devam etti:

"Birliğimize saldırı olduğu söylendi. Okul komutanımız Ünsal Coşkun'un emriyle pistte bulunan bir helikopterle 13 kişi Akıncı Üssü'ne götürüldük. Oraya gittiğimizde burada birçok birlikten gelen askerlerin bulunduğunu gördüm. Burada isimlikleri sökülmüş albay rütbesinde bir grubun aralarında konuşmalarına şahit oldum.

Albaylardan birinin çevresinde toplananlara 'Kim gelirse gelsin, MİT gelsin, polis gelsin, jandarma gelsin, ölene kadar çatışacağız.' dediğini duydum. Yanımdaki arkadaşlarla 'Biz polise mi sıkacağız? Böyle şerefsizlik olmaz.' diyerek buradan kaçmayı düşündüm ve yanımda bulunan Ömer Faruk Türkmen ile bulunduğumuz yeri terk ettik."

FETÖ üyesi olmadığını savunan Yaman, beraat talebinde bulundu.

Sanık eski kursiyer teğmen Mustafa Özkardeşler de bölük komutanı eski yüzbaşı Emre Erkan'ın kendilerine saat 21.45'te tabur komutanı eski yarbay Yasin Candemir'in kursiyerlere konuşma yapacağını söylediğini belirtti.