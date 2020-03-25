HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ölenlere dua etmek için gölün içine giriyorlar

Ölenlere dua etmek için gölün içine giriyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2020 13:51 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hamzabey'de bulunan mezarlıklar, baraj suları altında kaldı. Ölenlerin mezarlarına giderek dua etmek isteyen vatandaşlar, mezarlığa geldiklerinde büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, ölen yakınlarına dua etmek için baraj sularına girerek dua etmek durumunda kaldı.

Elektrik üretiminde kullanılan Boğazköy barajının yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçmesinin ardından Hamzabey Mahallesi’nde üç mezarlığın bulunduğu araziler sular altında kaldı. Su seviyesinin düşmeye başlamasıyla kabirler yeniden görülmeye başladı.

Osmanlı’nın ilk şehidi Baykoca’nın türbesinin de yer aldığı Hamzabey Mahallesi’nin sakinleri, ölmüşlerine dua edebilmek için suların tamamen çekilmesini bekliyor. Köylülerin bazıları suların kenarında durup dua ederken, bazıları ise hâlâ suyun içinde olan mevtalarına dua etmek için çizmeleri giyip suyun içine giriyor.

Hamzabey’in geçmişinin 800 yıllık olduğunu ifade eden köy sakini Emin Türe, ’Köyümüze 2010 yılında baraj yapılmasıyla birlikte köyümüzün mezarlıkları sular altında kaldı. Şimdi sular çekilince mezarlar ortaya çıktı. Bizde dua etmeye geldik. Suyun altında kalan çok sayıda mezar var. Köyümüzün yeni mezarlığını baraj sularından uzak bir yere taşıdık. Buradakiler eski mezarlar. Bazı köylüler barajın altında kalacak olan mezarlarını yeni mezarlığa taşımıştı" dedi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
Köpeğe, köpekle işkence etti!Köpeğe, köpekle işkence etti!
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mezar Bursa

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

Koronavirüs salgınında son durum!

Koronavirüs salgınında son durum!

O üründe vergi yüzde 0 oldu

O üründe vergi yüzde 0 oldu

7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı...

7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı...

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan büyükannelerini doğum gününde yalnız bırakmadılar

Karantinada olan büyükannelerini doğum gününde yalnız bırakmadılar

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Turistler akın etti, sahiller doldu taştı

Turistler akın etti, sahiller doldu taştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Markette kasiyerlere naylon poşetli koronavirüs önlemi

Markete girenler bu manzarayla karşılaşıyor

Eczanede koronavirüse karşı naylonlu önlem

İçeri giren bu manzarayla karşılaşıyor

Köpeğe, köpekle işkence etti! Kan donduran anlar

Köpeğe, köpekle işkence etti!

İzmirde koronavirüse karşı 'yeşil koltuk' uygulaması başladı

Koronavirüse karşı 'yeşil koltuk' uygulaması başladı

Kanyonlarıyla ün saldı! Kastamonu nüfusunun 60 katı misafir ağırladı

Kanyonlarıyla ün saldı! Nüfusunun 60 katı misafir ağırladı

Muş'ta ele geçirildi! 1 milyon 250 bin dolara satacaklardı...

Muş'ta ele geçirildi! 1 milyon 250 bin dolara satacaklardı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.