Olgunlaşma enstitüleri geçmişi geleceğe taşıyor

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Bursa’da Olgunlaşma Enstitüsü’nün proje tanıtımına katıldı.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü’nün İbrahim Paşa Kültür Merkezi’nde (Mahkeme Hamamı) gerçekleştirdiği “Yeşil Yansımalar” adlı projenin tanıtım toplantısına Bursa protokolü büyük ilgi gösterdi. Programda konuşan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Mehmet Nezir Gül, “Bursa; ruhaniyeti ve maneviyatı olan, aynı zamanda büyük bir kültürel birikimi bünyesinde barındıran bir şehir. Olgunlaşma Enstitüsü’nün düzenlemiş olduğu serginin bu yönüyle ayrıca anlamlı olduğunu belirtmek isterim. Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor. İdarî anlamda değişimler yaşanırken, kültürel, meslekî ve eğitim alanında da pek çok değişimler yaşanıyor. Bakanlık olarak 2023 eğitim vizyonunu özümsedik ve benimsedik. Gençlerimizi geleceğe hazırlama ve ülkemizi en iyi ülkeler arasına koyacak maddi, manevi, eğitim, siyasi, ekonomi, sanat gibi pek çok alanda güçlü bir ülke kılmak için bizler de en büyük eğitim ailesi olarak bir seferberlik yaşıyoruz. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için eğitimciler olarak her birimiz var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Olgunlaşma Enstitüleri alanında da birçok çalışma yürütüldüğünü belirten Gül, “Hem ulusal hem de uluslararası anlamda enstitülerimizin birer marka haline gelmeleri, ürünlerimizin daha da vasıflı olmalarını sağlamak istiyoruz. Ürün çeşitliliğini artırmak için kültürel mirasa sahip çıkarken, bunu aynı zamanda da geleceğe taşıyacak yeni modeller geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Yeni ürünler geliştirmek için bir ayağı geçmişte, bir ayağı gelecekte olan bir taraftan yerelden beslenirken, bir taraftan evrensele bakan bir anlayış içerisindeyiz. Yeşilden Yansımalar sergisi de bu kapsamda bizim yolumuzu aydınlatacak yansımalardandır” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Olgunlaşma Enstitüsü’nün bir kültür başkenti olan Bursa’nın kültürel değerlerini geleceğe aktarabilmek üzere hazırladığı bu serginin çok kıymetli olduğunu söyledi. Dülger, “Bu serginin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç, davetlilere enstitüye ait müze ve atölye çalışmaları hakkında bilgi verdi. “Yeşil Yansımalar” adlı projenin Bursa’nın sembollerinden olan “Yeşil Külliye”den esinlenerek hazırlanan el emeği göz nuru eserlerden oluştuğunu söyledi.

Bursa’da bir takım ziyaretlerde gerçekleştiren Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, günün sonunda Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Halk Eğitim Merkezi Müdürleriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.