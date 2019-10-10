Olgunlaşma enstitülerinin 74 yıllık tarihi kitaplaştırıldı

Osmanlı Devleti'nde kız çocuklarının eğitimi, mesleki ve teknik eğitimin doğuşundan başlayarak, Cumhuriyet dönemine kadar uzanan araştırmada, enstitülerin milli modaya yön verişi, Türk kadınının emeğinin dünyaya açılması konusunda bilinmeyen detaylar gün yüzüne çıkmamış fotoğraflarla anlatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığınca olgunlaşma enstitüleri için başlatılan değişim ve dönüşüm sürecinde, enstitülerin 1940'lı yıllara uzanan geçmişi, ilk kez kapsamlı bir araştırma sonucunda kitaplaştırıldı.

"Alanında bir ilk niteliğinde olan araştırma, olgunlaşma enstitülerinin hafızasında kayıtlı olan başarı envanterini gözler önüne sermektedir. Küreselleşme rüzgarının hızla estiği bir dönemde kültürün muhafazası, kadınların güçlendirilmesi ve milli kimliğin korunmasında kadınların eğitiminin oynadığı rolün büyük resmi çizilmeye çalışılmıştır. Emeği geçenleri kutluyor, olgunlaşma enstitülerinin yenilenme çabalarını takdirle karşılıyorum. İnanıyorum ki, bu tarihsel birikimden hareketle, Türk iğnesinin mucizesi olan olgunlaşma enstitüleri, yeni mucizeler göstermeye muktedirdir."

Ön sözünde 1950'lerde Batı'dan yükselen ve tüm dünya toplumlarına nüfuz eden yaşam tarzı karşısında, enstitülerin milli kimliğin korunmasında adeta bir "üs" haline geldiğini aktaran Emine Erdoğan, çalışmaların önemine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Kitapta Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ön sözüne de yer verildi.

Kitapta, olgunlaşma enstitülerinin Mevhibe İnönü'den Semra Özal'a, Nazmiye Demirel'den Emine Erdoğan'a kadar neredeyse tüm cumhurbaşkanı ve başbakan eşlerinin ziyaret ya da kıyafet sipariş ettiği mekanlar olduğu belirtildi.

Ayrıca enstitülerin İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, İran İmparatoriçesi Farah Diba, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig'in eşi Patricia Haig, Hollywood yıldızı Sophia Loren ve İtalyan film yapımcısı Carlo Ponti'ye sunduğu defilelere yönelik fotoğraflar da kitapta yer verildi.

Enstitüler, dönemin gazetelerinde "Tüm devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin gardırobunda 'etiketi' bulunan", "hanımefendileri giydiren kurum" şeklinde tanımlandı.

Enstitülerin, Paris'ten New York'a uzanan defileleri, kraliyet düğünleri için hazırladığı hediyeler, Avrupa'daki tüm limanları dolaşan seyyar sergi gemisi ile Türk modası, Türk zevki ve nakışlarını dünyaya tanıttığı çalışmalar da kitapta yer aldı. Ayrıca olgunlaşma enstitülerinin Türkiye'de mankenlik mesleğinin kurumsallaşarak gelişmesine de büyük katkı sağladığı, Lale Belkıs, Sevim Burak gibi isimlerin enstitülerin ilk mankenleri olduğu belirtildi.