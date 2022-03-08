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Oligarklar tek ses oldu! Putin'e tepki büyüyor: 'Durdurun bu savaşı'

08.03.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'yı işgal kararı alarak Batı dünyasının tepkisini toplayan savaşı başlatan Vladimir Putin'e Rus oligarklardan karşıt sesler çıkmaya başladı. Savaşı "trajedi" ve "kabul edilemez" olarak nitelendiren en zengin Rus isimler ekonomik yaptırımlar nedeniyle endişeli. Putin'in destekçisi olduğu öne sürülen oligarklardan Rus lidere art arda savaş kararından vazgeçmesi çağrıları geliyor.

Oligarklar tek ses oldu! Putin'e tepki büyüyor: 'Durdurun bu savaşı'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 13. gününde devam ediyor. Rus askeri güçleri Ukrayna'daki ilerleyişini sürdürüyor. Batı dünyası Rusya'ya karşı birlikte cephe almış durumda.

Uzmanların değerlendirmelerine göre özellikle Avrupa ülkeleri tarafından art arda alınan yaptırım kararları Rusya'nın ekonomisini orta ve uzun vadede olumsuz yönde etkileyecek. Forbes, Rus milyarderlerinin Rus bankalarının, kişilerin ve kuruluşların yaptırımlarının yanı sıra ruble deflasyonu nedeniyle şu ana kadar 126 milyar dolarlık servet kaybettiğini tahmin ediyor.

Bu durum Rus zenginlerinin de tepkisini topluyor. Putin'le bağları olan milyarderler arasından çıkan çatlak sesler dikkat çekmeye başladı.

Rusya’nın en büyük özel bankası Alfa Bank’ın da dahil olduğu Alfa Group'un yöeticilerinden Ukraynalı Mihail Fridman, Putin’in işgal kararına karşı konuşan ilk oligark oldu. Vladimir Putin yönetimiyle "güçlü bağlar geliştirdiğinin" yanlış olduğunu öne süren Fridman, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

İKİ KARDEŞ HALKIN TRAJEDİSİ

Evening Standard gazetesi imtiyaz sahibi, Rus iş insanı Evgeny Lebedev, "Başkan Putin, lütfen bu savaşı durdurun" başlıklı bir başyazı kaleme aldı. Lebedev yazısında Putin'e hitaben "Size Rusların Ukraynalı kardeşlerini öldürmelerini durdurmanız için yalvarıyorum" dedi.

Servetini Rus hammaddeleri üzerine kuran ve Boris Yeltsin’in eski damadı olan Oleg Deripaska, savaşa son verilmesi çağrısında bulunarak barış istedi.

Rusya’nın en zengin adamı, çelik baronu Alexei Mordashov, savaşı “iki kardeş halkın trajedisi” olarak nitelendirdi.

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Halen kanser tedavisi gören Tinkoff Bank’ın kurucusu milyarder Oleg Tinkov “Ukrayna’da her gün masum insanlar ölüyor, bu düşünülemez ve kabul edilemez bir şey” dedi.

Homescapes ve Fishdom gibi ücretsiz mobil uygulama oyunları yapan video oyunu geliştiricisi Playrix’in arkasındaki kardeşler Dmitry ve Igor Bukhman, 4.000 çalışanının her birine ekstra bir maaş çeki vereceklerini söylediler ve şiddetin asla bir soruna çözüm olamayacağını vurguladılar.

Çatı ve yalıtım üreticisi Technonicol’ün milyarder ortak sahibi Igor Rybakov, geri dönüşü olmayan noktanın geçildiğini ve bunun milyonlarca insanın hayatına dokunacak büyük bir hikaye olacağını söyledi.

ÇOCUKLARI DA TEPKİLİ

Rusya’nın en zengin oligarklarının çocukları sosyal medyada Putin’e tepki gösterdi, barış çağrısında bulundu. Ukrayna’nın işgalini protesto edenler arasında Rus oligarklarının çocuklarının yanı sıra önde gelen Rus ünlüler de var.

(Türkiye Gazetesi)

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Vladimir Putin
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