OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı canlı olarak ekrana gelecek. Sarı kırmızılı temsilcimiz Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisine konuk olacak. Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Maç, Ljubljana, Slovenya'daki 16 bin 38 seyirci kapasiteli Stožice Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı, İsveçli Hakem Andreas Ekberg yönetecek. İşte, Olimpija Ljubljana Galatasaray maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı bugün (8 Ağustos 2023 Salı) saat 22.00'da başlayacak.

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek. Karşılaşmada İsveçli Hakem Andreas Ekberg mücadelede düdük çalacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Barış Alper Yılmaz, Olivieira, Torreira, Mertens, Bakambu..

Okan Buruk'un dün yapılan antrenmanı mide ve baş ağrısı şikayetiyle yarıda bırakan Torreira'nın toplaması durumunda 11'de başlatması bekleniyor.

GALATASARAY ZALGİRİS'İ DEVİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi.

ASLAN, LUDOGORETS'İ ELEMEYİ BAŞARDI

Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan müsabakalar sonucunda saf dışı bıraktı. Olimpija Ljubljana, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ İSVEÇ'TEN

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

RÖVANŞ MAÇI 16 AĞUSTOS'TA

Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile rövanş maçını ise 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü İstanbul'da Rams Park'ta oynayacak.

