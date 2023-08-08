OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı canlı olarak yayınlanacak. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Zaha ve Icardi kadroda yer alırken Angelino, Bakambu ve Halil Dervişoğlu'nun maçta süre alması bekleniyor. Okan Buruk'tan sürpriz gelebilir. Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte, Olimpija Ljubljana Galatasaray maçının canlı anlatımı...

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı bugün (8 Ağustos 2023 Salı) saat 22.00'da başladı.

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana geliyor. Karşılaşmayı İsveçli Hakem Andreas Ekberg yönetiyor.

İLK 11'LER

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Bakambu.

GALATASARAY ZALGİRİS'İ DEVİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi.

ASLAN, LUDOGORETS'İ ELEMEYİ BAŞARDI

Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan müsabakalar sonucunda saf dışı bıraktı. Olimpija Ljubljana, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ İSVEÇ'TEN

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

RÖVANŞ MAÇI 16 AĞUSTOS'TA

Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile rövanş maçını ise 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü İstanbul'da Rams Park'ta oynayacak.

