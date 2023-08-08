SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI

08.08.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı canlı olarak ekrana gelecek. Sarı kırmızılı temsilcimiz Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisine konuk oluyor. Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Maç, Ljubljana, Slovenya'daki 16 bin 38 seyirci kapasiteli Stožice Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmayı, İsveçli Hakem Andreas Ekberg yönetiyor. Peki, Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı kaç kaç, hangi kanalda?

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı canlı olarak yayınlanacak. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Zaha ve Icardi kadroda yer alırken Angelino, Bakambu ve Halil Dervişoğlu'nun maçta süre alması bekleniyor. Okan Buruk'tan sürpriz gelebilir. Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte, Olimpija Ljubljana Galatasaray maçının canlı anlatımı...

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı bugün (8 Ağustos 2023 Salı) saat 22.00'da başladı.

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana geliyor. Karşılaşmayı İsveçli Hakem Andreas Ekberg yönetiyor.

İLK 11'LER

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Bakambu.

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

GALATASARAY ZALGİRİS'İ DEVİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi.

ASLAN, LUDOGORETS'İ ELEMEYİ BAŞARDI

Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan müsabakalar sonucunda saf dışı bıraktı. Olimpija Ljubljana, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ İSVEÇ'TEN

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

RÖVANŞ MAÇI 16 AĞUSTOS'TA

Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile rövanş maçını ise 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü İstanbul'da Rams Park'ta oynayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tete transferinde pürüz çıktı!Tete transferinde pürüz çıktı!

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

GÜNÜN VİDEOSU

Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”
Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.