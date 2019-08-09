Olimpik havuzda, 2 bin çocuk, yüzme öğrendi

Elazığ’da açılan yaz spor kursları ile 2 binden fazla çocuk yüzme öğrenirken, çeşitli spor etkinlikleri yaparak tatilini geçiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, yaz tatilinin başlamasının ardından çocukların sosyolojik ve fizyolojik gelişimine katkı sağlamak, spora yönlendirmek amacıyla açtığı yüzme, basketbol ve futbol branşlarındaki yaz spor kursları aralıksız devam ediyor. 28 eğitmenin görev aldığı yüzme kursuna ise 2 bin 58 çocuk katıldı. Çocuklar olimpik yüzme havuzunda eğitmenler eşliğinde kısa sürede yüzmeyi öğrendi. Yüzmeyi öğrenen çocukları aileleri de takip ederek heyecanlarına ortak oldu.

"En çok ilgi gören spor dalı yüzme oldu"

Amaçlarının, sporu tabana yaymak olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Özellikle küçük çocukların ve gençlerin yaz aylarında fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerini arttırmak için bir dizi faaliyet gerçekleştiriyoruz. Yaz spor okulları, özellikle bakanlığımızın çok önem verdiği, küçük minik kardeşlerimizi hem bütünleştirip hem sosyolojik hem de fizyolojik olarak yarınlara hazırlama adına çok önemli. Bir çok branşta faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaz spor okulları içerisinde yüzme en çok ilgi gören spor dalı. Bir çok veli, tam olimpik yüzme havuzumuzda çocuklarını bizlere emanet etti. Biz de burada profesyonel antrenör ve can kurtaranlarımız ile bu nezih tesisimizde yüzme öğretiyoruz. Şuan da havuzda 2 bin 58 öğrenci eğitimlerden istifade ediyor. Burada yüzme öğreniyor ya da yüzmelerini geliştiriyorlar” dedi.