Olimpik yüzücülerden öneri: Boğulmaktan kurtulmanın 2 basit yolu

Yaz ayları gelince serinlemenin en kolay ve eğlenceli yoludur suya girmek. Deniz, akarsu, göl, havuz vb. yerler tatilcilerin vazgeçilmezidir, ancak hiçbir zaman boğulma tehlikesi hafife alınmamalıdır. Yüzme konusunda ne kadar deneyimli olursanız olun, herhangi bir aksilik anında tehlike ciddi anlamda büyüyebilir. Kötü bir senaryo yaşamamak için yapmanız gereken kritik anda doğru bir şekilde hareket edebilmek.

PANİĞE KAPILMAYIN!

Durumun kontrolden çıktığına inandığınız an, suda çırpınmaya başlarsınız. Bu fazla hareket hali sizi olduğundan çok daha hızlı yorar. Bu panik hali yorgunlukla beraber sizi suyun dibine çeker. Unutmayın! Vücudunuz doğası gereği suyun üzerinde durmaya müsait. Sadece sakin kalmanız gerekecektir. Panik olayını hızlı bir şekilde çözdükten sonra kesinlikle nefesinize odaklanın. Nefesinizi düzenli ve normal bir şekilde almaya çalışın.

BİRİNCİ KURAL;

Ellerinizi kaldırıp suda çırpınmak yerine hızlı bir şekilde suya yatın. Göğsünüzü yukarı doğru ittirin ve sırt üstü suyun üzerine yatıp düzenli bir şekilde nefes almaya devam edin. Başınız geriye doğru durmalı, kulaklarınız ise suyun altında olmalı. Çenenizi ise yukarı bakacak şekilde kaldırmalısınız. Kafanızı kesinlikle sağa ve sola çevirmeyin. Dengede kalmanız çok önemli. Avuçlarınızın ise kesinlikle yukarı doğru bakması gerekir.