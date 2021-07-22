Olimpiyat Açılış Töreni Öncesinde Yeni Skandal

Tokyo Olimpiyat Komitesi, açılış törenininin organizasyonundan sorumlu direktörünün görevine son verdi. Karar, direktör Kentaro Kobayashi’nin, 1998 yılında kendi komedi programı sırasında Yahudi Soykırımı hakkında yapmış olduğu bir yorum nedeniyle alındı.

Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, açılış töreninden bir gün önce Kobayashi’nin görevinden alındığını doğruladı.

Kobayashi, 1998 yılında yaptığı bir komedi programında, ‘Haydi Yahudi soykırımı oynayalım’ demekle suçlanıyor. Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, “Kentaro Kobayashi’nin komedi programı esnasında tarihi bir trajediyi alaya aldığını belirledik. Açılış töreninden yalnızca bir gün önce böyle bir karar almak zorunda kaldığımız için ve başta Tokyolular ve tüm Japon halkı olmak üzere tüm ilgili taraflara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz” dedi.

Olimpiyat oyunlarının Tokyo’da yapılmasına 2013 yılında karar verilmiş, o günden bu yana Tokyo Olimpiyat Komitesi birçok sorunla karşı karşıya kalmıştı. Fransız savcılar, Japonlar’ın Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne rüşvet verdikleri iddiasını halen soruşturuyor. Rüşvet skandalı nedeniyle, iki yıl önce Japon Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin bir üyesi görevlerinden istifa etti.

Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılması planlanan oyunlar bu yıla ertelendi. Bu yıl da olimpiyat açılış töreni seyircisiz yapılacak. Törene, sadece resmi yetkililer ve basin katılacak. Kısıtlı sayıda da davetli bulunacak.

Bu hafta başında da bestesi açılış töreninde kullanılacak olan müzisyen Keigo Oyamada istifaya zorlandı. Oyamada’dan, geçmişte sınıf arkadaşlarına yönelik zorba davranışlarda bulunduğu ve bunu bazı dergilere verdiği söyleşilerde gururla dile getirdiği için istifa etmesi istendi. İstifası sonrasında Oyamada’nın eseri törende çalınmayacak.

Japonya, tıp uzmanlarının aksi yöndeki çağrılarına ragmen, olimpiyat oyunlarını bir kez daha ertelemedi. Bunda, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin baskısı da etkili oldu. Komite, oyunlar bir kez daha ertelenirse 3-4 milyar dolarlık reklam geliri kaybına uğrayacağını açıkladı.

