HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Olimpiyat koşucusuna eski sevgili dehşeti! Evine gizlice girdi! Pusuyu kurdu… Benzinle saldırdı

Olimpiyat koşucusuna eski sevgili dehşeti! Evine gizlice girdi! Pusuyu kurdu… Benzinle saldırdı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
05.09.2024 15:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya’da akıl almaz bir eski sevgili vahşeti yaşandı. 33 yaşındaki Olimpiyat koşucusu Ugandalı atlet Rebecca Cheptegei’nin evine gizlice giren eski sevgilinin pusu kurması sonucu vücudu benzinle alev aldı. Olimpiyat koşucusu Cheptegei kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olimpiyat koşucusuna eski sevgili dehşeti! Evine gizlice girdi! Pusuyu kurdu… Benzinle saldırdı

Kenya'nın batısındaki Eldoret kentinde meydana gelen olayda dünya çapında yarışan bir kros, uzun mesafe ve maraton koşucusu olan 33 yaşındaki Rebecca Cheptegei, 2 çocuğu ile birlikte kilisedeyken eski sevgilisi evine gizlice girdi. Pazar günü yaşanan olayda çiftin daha önceden sokakta tartıştıkları ifade edilen çiftin, Cheptegei eve geldikten sonra tartışmaya devam ettikleri duyuldukları iddia edildi. Yerel Polis Şefi Jeremiah ole Kosiom verdiği bilgiye göre, eve gizlice giren eski sevgili, olimpiyat koşucusunu benzin döktükten sonra kibrit çöpü ile yaktı.

VÜCUDUNUN YÜZDE 75’İ YANDI

Yaşanan olayın ardından yardıma koşan komşular polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vücudunun yüzde 75’inin yandığı tespit edilen Cheptegei, kaldırıldığı Moi Eğitim ve Sevk Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetti. Cheptegei’nin tüm organları iflas ettikten sonra onu kaybettik sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

ug

OLAY YERİNDE BEŞ LİTRELİK BİR BİDON BULUNDU

Kenya gazetesi The Nation’DA yer alan habere göre, olay yerinde beş litrelik bir bidon, bir çanta ve yanmış bir telefon bulundu.
Uganda sınırındaki bir bölgeden olan Cheptegei'nin, Kenya'nın atletik eğitim tesislerine daha yakın olmak için Trans Nzoia Bölgesi'nde bir arazi satın aldığı ve buraya bir ev inşa ettiği bildirildi. Yerel bir yönetici raporunda, eski çiftin arsa konusunda anlaşmazlık yaşadığı belirtti.

‘‘FEDERASYON OLARAK BU TÜR EYLEMLERİ KINIYORUZ’’

Perşembe sabahı, Uganda Atletizm Federasyonu sosyal medya hesabından Cheptegei için şu paylaşımı bulundu. Federasyon, "Bu sabah erken saatlerde, aile içi şiddetin kurbanı olan sporcumuz Rebecca Cheptegei'nin vefat ettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Federasyon olarak bu tür eylemleri kınıyoruz ve adalet istiyoruz. Ruhu şad olsun" dedi.

ug2

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Sporcunun vahşi ölümünü duyan sosyal medya kullanıcıları olaya sessiz kalamadı. Kullanıcılar, "Mekanı cennet olsun", "Ruhu huzur içinde yatsın’’, Çok üzgünüm, yarışını birçok kez izledim" ve ‘‘Sevgili Ugandalılar ve ailesi, üzgünüz. Bu yürek parçalayıcı" gibi yorumlarda bulundu.
Uganda Olimpiyat Komitesi Başkanı Donald Rukare, vahşet hakkında, ‘Bu, büyük bir sporcunun kaybına yol açan korkakça ve anlamsız bir eylemdi. Mirası devam edecek’ dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kenya olimpiyat saldırı
En Çok Okunan Haberler
14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

Karısına uyuşturucu madde vererek 10 yıl boyunca 72 erkeğin tecavüz etmesine izin verdi

Karısına uyuşturucu madde vererek 10 yıl boyunca 72 erkeğin tecavüz etmesine izin verdi

Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim"

Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim"

Teğmenlerin kılıçlı yemini gündem olmuştu! MSB'den açıklama

Teğmenlerin kılıçlı yemini gündem olmuştu! MSB'den açıklama

Şanlıurfa'da tüfekli vahşet! Önce çalışanına ardından karısına böyle kıydı

Şanlıurfa'da tüfekli vahşet! Önce çalışanına ardından karısına böyle kıydı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.