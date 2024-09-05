Olimpiyat koşucusuna eski sevgili dehşeti! Evine gizlice girdi! Pusuyu kurdu… Benzinle saldırdı

Kenya'nın batısındaki Eldoret kentinde meydana gelen olayda dünya çapında yarışan bir kros, uzun mesafe ve maraton koşucusu olan 33 yaşındaki Rebecca Cheptegei, 2 çocuğu ile birlikte kilisedeyken eski sevgilisi evine gizlice girdi. Pazar günü yaşanan olayda çiftin daha önceden sokakta tartıştıkları ifade edilen çiftin, Cheptegei eve geldikten sonra tartışmaya devam ettikleri duyuldukları iddia edildi. Yerel Polis Şefi Jeremiah ole Kosiom verdiği bilgiye göre, eve gizlice giren eski sevgili, olimpiyat koşucusunu benzin döktükten sonra kibrit çöpü ile yaktı.

VÜCUDUNUN YÜZDE 75’İ YANDI

Yaşanan olayın ardından yardıma koşan komşular polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vücudunun yüzde 75’inin yandığı tespit edilen Cheptegei, kaldırıldığı Moi Eğitim ve Sevk Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetti. Cheptegei’nin tüm organları iflas ettikten sonra onu kaybettik sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

OLAY YERİNDE BEŞ LİTRELİK BİR BİDON BULUNDU

Kenya gazetesi The Nation’DA yer alan habere göre, olay yerinde beş litrelik bir bidon, bir çanta ve yanmış bir telefon bulundu.

Uganda sınırındaki bir bölgeden olan Cheptegei'nin, Kenya'nın atletik eğitim tesislerine daha yakın olmak için Trans Nzoia Bölgesi'nde bir arazi satın aldığı ve buraya bir ev inşa ettiği bildirildi. Yerel bir yönetici raporunda, eski çiftin arsa konusunda anlaşmazlık yaşadığı belirtti.

‘‘FEDERASYON OLARAK BU TÜR EYLEMLERİ KINIYORUZ’’

Perşembe sabahı, Uganda Atletizm Federasyonu sosyal medya hesabından Cheptegei için şu paylaşımı bulundu. Federasyon, "Bu sabah erken saatlerde, aile içi şiddetin kurbanı olan sporcumuz Rebecca Cheptegei'nin vefat ettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Federasyon olarak bu tür eylemleri kınıyoruz ve adalet istiyoruz. Ruhu şad olsun" dedi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Sporcunun vahşi ölümünü duyan sosyal medya kullanıcıları olaya sessiz kalamadı. Kullanıcılar, "Mekanı cennet olsun", "Ruhu huzur içinde yatsın’’, Çok üzgünüm, yarışını birçok kez izledim" ve ‘‘Sevgili Ugandalılar ve ailesi, üzgünüz. Bu yürek parçalayıcı" gibi yorumlarda bulundu.

Uganda Olimpiyat Komitesi Başkanı Donald Rukare, vahşet hakkında, ‘Bu, büyük bir sporcunun kaybına yol açan korkakça ve anlamsız bir eylemdi. Mirası devam edecek’ dedi.