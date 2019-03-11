Olimpiyat Madalyalı Amerikalı Bisikletçi İntihar Etti

Rio De Janeiro’da yapılan 2016 Yaz Olimpiyatları’nda takımına gümüş madalya kazandıran Amerikalı Olimpik bisikletçi Kelly Catlin, 23 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD Bisiklet Federasyonu Başkanı Rob DeMartini, genç sporcunun ölüm haberinin ardından yayınladığı açıklamada “Kelly bizim için bir atletten fazlasıydı ve her zaman Amerika bisiklet ailesinin ferdi olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Olimpik başarısının yanı sıra Catlin 2016, 2017 ve 2018’de dünya şampiyonalarını kazanan takımların üyesiydi.

VeloNews, Catlin’in babasından gelen mektupta ölüm nedeninin intihar olduğunu belirttiği haberine yer verdi.

Minnesota eyaletinden Catlin, Stanford Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisiydi ve bilgisayar matematiği alanında eğitimine de devam ediyordu.

