Olimpiyat Oyunları Yaklaşırken Japonya Aşılamayı Hızlandırmayı Umuyor

Geçen yıl Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve bu yıl yapılması için hazırlıkların sürdüğü olimpiyat oyunlarının düzenleneceği Japonya’da aşılama faaliyetlerine hız verildi Japonya’da hükümet, olimpiyat oyunlarınn başlayacağı 23 Temmuz tarihi öncesinde özellikle yaşlı nüfusun aşılama işlemlerini tamamlamayı hedefliyor.

Bu amaçla özellikle Tokyo ve Osaka şehirlerinde mobil aşılama alanları oluşturulmaya başlandı. Yetkililer Tokyo’daki mobil aşı merkezinde günde 10 bin Osaka’da merkezde de günde 5 bin kişinin aşılanabildiğini açıkladı.

Başbakan Yoshihide Suga, oyunlar başlayana kadar ülkedeki 36 milyon yaşlı vatandaşın aşılanmasının tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Ancak ülkede çok sayıda kişinin henüz aşılanmamış olması nedeniyle birçok kişi olimpiyat oyunlarının bu yıl da ertelenmesini talep ediyor ve bu yönde protestolar yapıyorlar.

Ülkede Tokyo’yla birlikte 9 ayrı bölgede halen daha salgına karşı acil durum önlemleri uygulanmaya devam ediliyor.

Japonya’da salgın özellikle Osaka şehrinde etkili olmaya devam ediyor. Bölgede hastanelerde ciddi bir yoğunluk yaşandığı ifade ediliyor. Japonya’da Pfizer-Biontech ve Moderna aşıları yapılıyor. Astra-Zeneca aşısı da ülkede kullanım onayı aldı. Yetkililer Moderna ve Astra-Zeneca aşılarının da devreye girmesiyle aşılamanın hızlanmasını umuyorlar. 126 milyon nüfusu bulunan ülkede hali hazırda halkın sadece yüzde 2’si aşılanmış durumda.

