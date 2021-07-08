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Olimpiyat Oyunları Yaklaşırken Tokyo'da Olağanüstü Hal İlan Ediliyor

08.07.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın başlangıç tarihi olan 23 Temmuz tarihi yaklaşırken Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. Oyunun sponsorlarından da biri olan Asahi gazetesi, müsabakalara seyirci alınmayacağını yazdı

Olimpiyat Oyunları Yaklaşırken Tokyo'da Olağanüstü Hal İlan Ediliyor

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın başlangıç tarihi olan 23 Temmuz tarihi yaklaşırken Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. Oyunun sponsorlarından da biri olan Asahi gazetesi, müsabakalara seyirci alınmayacağını yazdı. Ayrıca salgın nedeniyle Tokyo’da olağanüstü hal ilan edildi.

Eğer bu karar onaylanırsa tüm oyunlar izleyicisiz olarak yapılacak. Uzmanlar bunun Corona virüsün yayılması tehlikesini ciddi oranda azaltacağı yorumunu yapıyorlar. Japonya’da tıp uzmanları bir süredir bu yönde çağrılar yapıyorlar.

Daha önce açıklanan bir kararda sınırlı sayıda izleyici alınacağı ancak tezahürrat yapmanın dahi yasak olacağı ifade edilmişti. Sponsorların spor alanlarında düzenleyecekleri etkinlikler de salgın nedeniyle iptal edildi.

Başbakan Yoshihide Suga da yaptığı açıklamada “Coronavirüsün etkilerini dkkate aldığımızada ve salgının yeniden hız kazanmaması için önlemleri arttırmalıyız. Bu nedenle Tokyo için olağanüstü hal ilan edeceğiz” dedi.

Japonya’da aşılama da diğer ülkelere göre yavaş seyrediyor. Ülke nüfusunun şu an için sadece dörtte biri aşılanmış durumda. Ülkede bugüne dek 810 binden fazla vaka görülürken 14 bin 900 kişi de hayatını kaybetti.

Olağanüstü hal ilan edilen Tokyo’da son 24 saatte 896 yeni vaka tespit edildi. Bu Mayıs ayının ortalarından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu.

Alınan yeni önlemler kapsamında Tokyo’da Pazartesi gününden 22 Ağustos tarihine kadar restaurantlarda alkol satışı yasaklanacak.

Japonya’da uzunca bir süredir halkın büyük bir kesimi Corona virüsü salgını nedeniyle oyunların iptal edilmesini istiyor ve bu yönde protestolar gerçekleştiriyor.

Aslen geçen yaz düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyat Oyunları, Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş ve 23 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştı.

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