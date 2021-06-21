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Olimpiyat Oyunları'nda Stadyum ve Salonlarda 10 Bin İzleyici Sınırlaması

21.06.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl yapılması gereken ancak Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nda stadium ve salonlara kapasitenin yarısı kadar ve 10 bin kişiyi geçmeyecek şekilde seyirci alınmasına karar verildi

Olimpiyat Oyunları'nda Stadyum ve Salonlarda 10 Bin İzleyici Sınırlaması

Geçtiğimiz yıl yapılması gereken ancak Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nda stadium ve salonlara kapasitenin yarısı kadar ve 10 bin kişiyi geçmeyecek şekilde seyirci alınmasına karar verildi. Seyirciler Japon izleyicilerden oluşacak.

Karar, yerel yöneticiler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi, Japon hükümeti ve Tokyo şehir yöneticilerinin biraraya geldi toplantı sonrasında açıklandı.

Oyunların bir kez daha ertelenmesini isteyenlerin yanısıra sağlık uzmanlarının oyunların seyircisiz yapılmasına yönelik uyarılarıysa devam ediyor.

Olimpiyat oyunlarını izlemek üzere Japonya dışından izleyiciyse kabul edilmeyecek. Salon ve stadyumlara alınan seyircilerin mutlaka koruyucu maske takması istenecek ve tezahüratta bulunmak da yasak olacak. Ayrıca herhangi bir müsabakayı takip eden kişiler oyunların ardından doğrudan evlerine gitmek zorunda olacaklar.

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