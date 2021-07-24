Olimpiyat Oyunlarındaki Protestolar Ne Kadar Etkili?

Olimpiyat yetkilileri, Tokyo’da bu yıl yapılacak etkinliklerin “bölücü siyasi protesto” olarak tanımladıkları protestolara sahne olabileceği uyarısı yapıyor. Amerika’nın Sesi Olimpiyat tarihinde zihinlere kazınan siyasi protestoları ve olimpik sporcuların aktivist duruşlarını mercek altına aldı.

Küresel Siyahların Hayatı Önemlidir protestoları ve kadın haklarını destekleyen MeToo hareketi en son yapılan olimpiyat oyunlarından sonra ortaya çıktı ve bu hareketler Tokyo Olimpiyatları’nda kendini gösterebilir.

ABD’de profesyonel basketbolcular ırkçılık karşıtı protestoların ön saflarında yer aldı. ABD’li futbol yıldızı Megan Rapione eşit gelir konusunda sözünü sakınmadı.

Olimpiyat protestoları yeni değil. Bunlardan en akılda kalanlarından biri 1968 Olimpiyat oyunlarında ABD’li iki siyah atletin madalya töreninde, siyah eldivenli ellerini yumruk şeklinde yukarı kaldırmalarıydı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi daha sonra katılımcıların protesto yapmasını yasaklayan bir kuralı devreye soktu.

Kural bu yıl gevşetildi. Ancak Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, ‘bölücü protestolar’ diyerek, podyum ve madalya törenlerinin siyaset yapma yeri olmadığı uyarısında bulundu.

Oysa aynı olimpiyat komitesi web sayfasında, 1968’deki Madalya töreninde ırkçılık karşıtı protesto yapan siyah atletler John Carlos ve Tommie Smith efsane olarak övülüyor.

Ülkedeki bazı muhafazakarlar da ABD’li atletlerin spora sadık kalması gerektiği görüşünde. Ancak eğilim o yönde değil. Olimpiyatlar da bundan muaf değil.

Tokyo Olimpiyatları birçok sporcunun bugüne kadar yer alacağı en büyük platform. Dolayısıyla o sporcular için neyin en önemli olduğunu görmek mümkün olabilir.

