Olimpiyat renkli evler ilgi odağı oluyor

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da 2 yıl önce İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlık kapsamında kent merkezindeki bazı sıvasız evler, yapılan düzenlemeyle olimpiyat renklerine boyandı. Silueti değişen rengarenk evler, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

​Samsun'da, 2017'de, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen, dünyanın 3'üncü en büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen 23'üncü İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesi, kent merkezindeki boyasız ve sıvasız evler için düzenleme yapıldı. Olimpiyat halkalarının rengi olan sarı, mavi, siyah, yeşil ve kırmızı renklerle boyanan evler sayesinde kentin silueti de değişti. Rengarenk evler yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Fotoğraf sanatçılarının yanı sıra vatandaşlar da fotoğrafladıkları renkli evleri, sosyal medyada paylaşıyor.

'KENTE BÜYÜK RENK KATTI'

Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, evlerin kente renk kattığını söyledi. Toktaş, "Burada amaç görsel kirliliği ortadan kaldırmaktı. Nitekim de buna ulaşıldı. İkinci olarak da şehre girişte ve çıkışta çok fazla dikkat çekiyor. Bu anlamda çok ciddi bir şekilde sosyal medyada fotoğrafları paylaşılmaya başlandı. Burada oluşturulan alan Samsun’un tanıtımı ve bilinirliği konusunda büyük bir katkı sağladı. Hiç beklenmeyen bir etki oluştu. Böyle bir etkiyi bekliyordum. Avrupa’da örneklerine baktığımızda İtalya’da, Küba’da, Kosta Rika’da yine aynı şekilde Fransa’da, burada olduğu gibi bu tür evlerin bir arada olduğu sokaklar ya da mahalleler görüyorsunuz. Hatta İtalya’da aynı özellileri taşıyan 5 mahalle, Unesco tarafından koruma altına alınmış durumda. Bu tür alanların geliştirilerek, hem görsel kirliliği toparlaması açısından faydası olacağını düşünüyorum. Ayrıca burada fotoğraf çekip paylaşanlar, kentin bilinirliği açısından büyük önem taşıyor" dedi.