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Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı: Sarımsağın kanıtlanmış etkileyici özellikleri

07.05.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal antibiyotik olarak anılan sarımsağın A’dan Z’ye neredeyse her şeye faydalı olduğu tahmin ediliyor. Adeta bir mucize olan sarımsak, ülkemizde baş ağrısından diş ağrısına aklınıza gelebilecek her şikâyet için kullanılıyor. Doğal ilaç sarımsağı mercek altına alan bilim insanları etkileyici faydaları karşısında şaşkına uğradı.

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı: Sarımsağın kanıtlanmış etkileyici özellikleri

'Gıdanız ilacınız, ilacınız gıda olsun' demiş Hipokrat bundan binlerce yıl önce... Sarımsak da ilaç gibi etkileriyle bu söze çok uyuyor. Hipokrat, çeşitli tıbbi durumları tedavi etmek için reçete olarak sarımsak yazdı. O dönemlerde ilaç olarak kullanılan sarımsağın benzersiz faydaları öğrenenleri şaşkına uğratıyor.

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Antik tarih boyunca, sarımsağın ana kullanımı sağlık ve cilt bakımı için olmuştur. Mısırlılar, Babilliler, Yunanlılar, Romalılar ve Çinliler de dahil olmak üzere birçok büyük uygarlık tarafından sarımsağın faydalı olduğu kaleme alınmıştır.

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Sarımsak, kendine özgü tadı ve sağlığa faydaları nedeniyle yetiştirilen soğan ailesinden bir bitkidir. İçeriğindeki kükürt sayesinde sağlık açısından çok yararlı olduğu düşünülüyor. Sarımsaktaki kükürt bileşikleri vücudunuza sindirim sisteminden girer. Daha sonra güçlü biyolojik etkiler uygulayarak vücudunuzun her yerinde dolaşırlar.

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SARIMSAK GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞINA ÇOK İYİ GELİYOR

Kalorisi oldukça düşük olan sarımsak C vitamini, B6 vitamini ve manganez açısından zengindir. Sarımsak takviyeleri, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların önlenmesine ve şiddetinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

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Yapılan çalışmalarda sarımsak takviyelerinin yüksek tansiyonu olan kişilerde kan basıncını düşürmede önemli bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Sarımsak, Alzheimer hastalığı ve bunamayı önlemeye yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Sarımsak, hücre hasarına ve yaşlanmaya karşı korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir.

PERFORMANS ARTTIRICI

Sarımsak, en eski "performans arttırıcı" maddelerden biridir. Eski kültürlerde geleneksel olarak yorgunluğu azaltmak ve işçilerin çalışma kapasitesini artırmak için kullanılmıştır. En önemlisi, antik Yunanistan'daki Olimpiyat sporcularına verildi.

SARIMSAK YEMEDEN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Sarımsağın ağız kokusu gibi bazı olumsuz tarafları olduğunu unutmayın. Bazı kişilerin ise sarımsağa alerjisi olabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar sarımsak alımını artırmadan önce mutlaka doktorunuzla konuşun.


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