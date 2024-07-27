Olimpiyatlara damga vuran an: Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un ile o ismin samimi selamlaşması!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında dün Sen Nehri'nde yapılan açılış töreninde, 6 bin 800 sporcu 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahta geçit yaptı. Törene birçok dünyaca ünlü isim de iştirak etti. Törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da yer aldı.

TÖRENE DAMGA VURAN ANLAR!

Açılış törenine Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Caster'nin samimi selamlaşması damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Macron ile Spor Bakanı Amelie Oudea-Caster'nin dudaktan öpüşerek selamlaştığı anlar tüm dünya çapında en çok konuşulan olaylardan biri oldu.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır