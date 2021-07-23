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Olimpiyatlara katılan ülkelerin bayrakları, samuray katılarak yeniden yaratıldı

23.07.2021 06:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir grup Japon sanatçı ise, Dünya Bayrakları projesi ile katılan ülkelere Japon kültüründen izler ekledi. Türkiye'nin de aralarında olduğu 84 ülkenin bayrağı samuray karakterleri ile yeniden yaratıldı.

Olimpiyatlara katılan ülkelerin bayrakları, samuray katılarak yeniden yaratıldı

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyatlar, salgın nedeniyle verilen bir yıllık ertelemenin ardından geri dönüyor.

Tokyo Olimpiyatları bugün yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Kafileler bayrak taşıyan sporcuların arkasından yürüyerek, geleneksel geçit törenini yapacak.

Bir grup Japon sanatçı ise, Dünya Bayrakları projesi ile katılan ülkelere Japon kültüründen izler ekledi.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 84 ülkenin bayrağı samuray karakterleri ile yeniden yaratıldı.

Samuray karakterleri 12. yüzyıldan bu yana Japon kültüründe büyük rol oynuyor. Samuraylar artık olmasalar da, Japonya'da buşido adı verilen, disiplin ve onuru temel alan değerler sistemi halen geçerliliğini koruyor.

Bir sanatçı kolektifi tarafından yapılan çizimlerde, Türkiye için seçilen karaktere İlhan ismini verildi.

Bu isim de elbette, Japonya'da oynayan Türk futbolcu İlhan Mansız'ı akıllara getiriyor.

Mansız 2002 Dünya Kupası performansı ile Japonya'da büyük ilgi toplamış ve turnuva sonrası bu ülkeye transfer olmuştu.

Sanatçı kolektifi, oyunlar bitmeden 200 ülkeyi tamamlamak istiyor

Kar amacı gütmeyen projede yer alan Kozo Yamada isimli sanatçı "Bu şekilde diğer insanların farklı ülkeler hakkında bir şeyler öğrenmesini amaçladık. Olimpiyat'ın amacı da bu" diyor.

Japonya'daki Honduras ve Venezüela büyükelçilikleri, çizimleri kullanmak için sanatçılarla temasa geçtiler.

Tokyo Olimpiyatları ülkede büyük tartışma yarattı. Artan Covid 19 vakaları nedeniyle birçokları oyunların ertelenmesi çağrısı yaptı.

Norveç, Rusya, Danimarka ve İsviçre bayrakları

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