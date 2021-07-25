Olimpiyatlarda Sporculara Sadece Fotoğraf Çekilirken Maske Çıkarma İzni

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, bir yıllık gecikmenin ardından iki gün önce başladı. Oyunlar Corona virüsü tedbirlerinimn gölgesinde yapılıyor. İzleyicisiz yapılan ilk olimpiyat oyunları olan Tokyo Olimpiyatları’nda sporcuların maske kullanımı konusunda da yeni bir düzenleme yapıldı.

Alınan karar uyarınca, sporcular müsabaka ve ödül töreninde podyumdaki fotoğraf çekimi haricinde tüm alanlarda maske takmak zorundalar. Sporcular haricindeki tüm heyetler ve medya mensupları da tüm alanlarda sürekli olarak maske takacaklar.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sözcüsü Mark Adams maske zorunluluğu konusunda “Hoş değil ama olmak zorunda” dedi. Sözcü “Bu kuralda gevşeme olmayacak herkesi uyarmak ve kurallara uymak durumundayız” dedi.

Yeni düzenlemeyle sporcular, madalya töreni sırasında podyumda sadece 30 saniyelik fotoğraf çekimi anında maskelerini çıkarabilecekler.

Olimpiyat oyunları 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

