Olimpos bu kez bilime ev sahipliği yapacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın gözde tatil bölgelerinden Kumluca ilçesine bağlı Olimpos, Gökyüzü ve Bilim Festivali'yle bilime ilgi duyanlara ev sahipliği yapacak.

Antik Likya'nın önemli kentlerinden Olimpos, doğal güzelliklerinin yanı sıra, koyu ve plajını koruyabilen ender turizm bölgelerinden biri olarak biliniyor. Güzelliğiyle tatilcilerin gözde yerlerinden olan Olimpos, bu kez bilime merak saranlara ev sahipliği yapacak. Işık kirliliğinden yeterince uzak olması, ulaşım kolaylığı, temel ihtiyaçların rahat karşılanması gibi etkenlerden dolayı Olimpos'ta Gökyüzü ve Bilim Festivali düzenlenecek. Astronomi platformu Kozmik Anafor'un bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceği Gökyüzü ve Bilim Festivali, 26 ile 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

FESTİVALDE NELER VAR?

Işık kirliliğinin olmadığı Olimpos'ta, geceleri Samanyolu'nun altında takım yıldızları, gezegenler tanıtılacak. Katılımcılar, etkinlik alanında yer alacak olan profesyonel teleskoplarla gezegenleri, galaksileri, nebulaları izleyecek. Uzman astro fotoğrafçılar Metin Altundemir ve Ahmet Kahraman'ın vereceği eğitimlerle, katılımcılar uzay fotoğrafları (astrofotoğraf) çekmeyi öğrenecek. Etkinlik süresince saat 11.00'den 22.00'ye kadar neredeyse her saat başı astronomi, uzay, evren ve çeşitli bilimsel konularla ilgili sunum ve söyleşiler olacak.

ÖZEL GÜNEŞ TELESKOPU

Türkiye'nin fen bilimleri atölye çalışmaları alanında ses getiren çalışmalara imza atan Erdal Taşgın eşliğinde uygulamalı bilimsel atölyeler gerçekleştirecek. Üniversitelerin astronomi toplulukları da çok sayıda bilimsel atölye düzenleyecek. Festival boyunca çeşitli yarışmalar yapılacak, kazananlara teleskop hediye edilecek. Gece yapılacak derin uzay gözlemleri haricinde, gündüzleri Güneş, özel güneş teleskopları ile gözlemlenecek.

ASTRONOMİ UZMANLARINDAN SÖYLEŞİLER

Festivalde bu yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gözlemevi Sorumlusu Prof. Dr. Osman Demircan, İstanbul Üniversitesi astronomi ve uzay bilimleri bölümü öğretim görevlileri Prof. Dr. M. Emin Özel, Prof. Dr. Talat Saygaç ve Dr. Massimiliano de Pasquale sunum ve söyleşileriyle katılımcıları astronomi bilimi alanında bilgilendirecek. Dr. Tevfik Uyar da gerçek bilim ile sahte bilim arasındaki ayrımı, yapacağı sunumlarla katılımcılara anlatacak. Katılımcılar, kamp alanında kendi getirecekleri çadırlarda kalabilecek.

24 SUNUM

Etkinlik düzenleyicilerinden Kozmik Anafor Astronomi Platformu kurucusu Zafer Emecan, astronominin, temel bilimler arasında amatörlerin de ilgilenip katkıda bulunduğu bilim dallarından biri olduğunu söyledi. Türkiye'de de astronomi bilimini toplum tabanına ulaştırmak, amatör astronomiye ilgiyi artırmak için gözlem şenlikleri, etkinlikler ve festivaller düzenlendiğini belirten Emecan, “Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali'ni ülkemizdeki diğer astronomi etkinliklerinden ayıran yönü ise çok zengin bir sunum, söyleşi, gözlem ve atölye yelpazesi sunması. Bu yıl festival süresince, katılımcılarla yapılacak söyleşiler haricinde 24 sunum gerçekleştirilecek" dedi.

KUYRUKLU YILDIZLAR AMATÖR ASTRONOMCULAR TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ

Amatör astronom Zafer Emecan, ülke olarak uzay bilimleri alanında gelişebilinmesi için amatör astronomiyi halk tabanına yayma zorunluluğu olduğunu söyledi. Emecan, “Amatör astronomi deyince insanlarda bir küçümseme, 'Astronomun amatörü mü olur?' düşüncesi oluşuyor. Hayır, profesyonel astronomi ile amatör astronomi bir bütündür. Örneğin, keşfedilen kuyruklu yıldızların hemen hemen tamamı amatör astronomlarca keşfedilir. Artık süpernova gözlemi yapan, yeni öte gezegenler keşfeden amatör astronomlar dahi var. Hatta NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği o muhteşem fotoğrafların ham hallerini amatör astronomlara veriyor ve onlar tarafından işlenip renklendirilerek yayımlanıyor" diye konuştu.

10 Haziran'da katılımcı kayıtları başlayacak olan Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali 2019 hakkında detaylı bilgi, ogbf.kozmikanafor.com adresinde yer alıyor.