Olimpos nerede? Olimpos'a nasıl gidilir? Olimpos yol tarifi

Akdeniz Bölgesi’nde konumlandığı bilinen Olimpos liman kentinin Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olan kalıntıları içerdiği görülür. Bu liman kentinin Likya Yolu üzerinde yer alması bakımından büyük önem arz ettiği belirtilir. “Olimpos hangi ilde?” diyenlere bu rotanın Türkiye’nin hangi şehrinde yer aldığı açıklanmalıdır. Ardından Olimpos’a nasıl gidildiği üzerine bilgi sunularak bu antik yerleşim alanında keşfedilebilen Yanartaş ve Tahtalı Dağı gibi rotalar öne çıkarılmalıdır.

Olimpos nerede?

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan şehirlerden biri olan Antalya’da konumlanan Olimpos, bölgedeki yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında sıralanan bir liman kentidir. Antalya ilinin güney sahillerinde konumlanan, Phaselis’ten sonra bölgedeki en önemli liman kentlerinden biri olarak nitelendirilen Olimpos’un kuruluş tarihi net olarak bilinmemektedir. Ancak bu liman kentinin İÖ 167-168 yıllarında basıldığı bilinen Likya Birlik sikkelerinde adının geçtiği saptanmıştır. Antalya iline 83 kilometre uzaklıkta yer alan bu liman kentinin Kumluca ilçesine bağlı olduğu söylenebilir.

Tahtalı Dağı’nın yaklaşık olarak 16 km uzaklıkta olan Olimpos liman kenti ile Antalya arasındaki mesafe 83 kilometredir. Kemer ilçesinin batısında kalan bu antik rotanın Beydağları-Olympos Milli Parkı olarak bilinen alanın sınırları içerisinde kaldığı belirtilmelidir. Bağlı olduğu Kumluca ilçesine 40 kilometre uzaklıkta konumlandığı görülen Olympos Helenistik, Bizans ve Roma dönemlerine ait olan kalıntıları içerir. İncelenen bu liman kentinde yer alan kalıntıların etrafını yeşil alanların çevrelediği ve bölgede bir kanal içine alınan nehir yatağının bulunduğu bilinir. Olimpos’u görülmeye değer bir rota yapan en önemli hususlardan birinin ise kentin Likya Yolu üzerinde yer alması olarak öne çıktığı belirtilmelidir.

Olimpos'a nasıl gidilir?

Antalya ilinin Kumluca ilçesinin sınırları içerisinde yer alan Olimpos’a nasıl gidildiğini merak eden kişiler çeşitli ulaşım yöntemlerini araştırır. Farklı şehirlerden bu liman kentine gitmek isteyen kişiler ilk olarak Antalya ilinin otogarına ulaşmalıdır. Antalya’nın Kumluca haricindeki ilçelerinde yaşayan kişiler ise Olimpos yol tarifi detaylarını inceleyerek bu turistik rotaya kolaylıkla varabilir. Bu bağlamda Antalya Olimpos’u keşfetmeyi planlayan kişiler aşağıdaki ulaşım yöntemlerine göz atabilir:

Antalya’ya uçak yolculuğuyla ulaşan kişiler otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla il otogarına gidebilir.

Antalya ilinin otogarından kalkan minibüslerin Olimpos’a gitmek isteyen ziyaretçilere kolaylık sağladığı bilinir.

İl otogarından hareket eden Kumluca, Kaş, Fethiye minibüslerine binen kişiler Olimpos’a ulaşabilir.

Özel araçla Antalya’dan Olimpos’a gidecek olan kişiler ise Kumluca ilçesine doğru yola çıkarak bu yerleşim yerine ulaştıktan sonra Beydağları-Olympos Milli Parkı tabelalarını takip edebilir.

Antalya’dan özel araçla Olimpos’a gidecek kişiler Kemer güzergahındaki D400 kara yolunu kullanıp Adrasan istikametindeki yol ayrımından bu liman kentinin bulunduğu bölgeye dönüş yapabilir.

Yine Olimpos liman kentine yakın olan yerleşim yerlerinden ilgili rotaya kısa sürede ulaşmak isteyen kişiler araç kiralama ya da taksiyle seyahat etme seçeneklerinden yararlanabilir.

Olimpos'ta nereler gezilir?

Antalya Olimpos’ta özellikle doğaseverlerin tercih edebildiği pek çok aktivite vardır. Bunlar arasında kano, tekne turu, kamp ve doğa yürüyüşü yapma seçenekleri yer alır. Olimpos’ta mutlaka gezilmesi önerilen yerlerin başında ise bölgedeki antik kalıntıları içeren ören yeri gelir. Olimpos Koyu ile Antik Kenti’ni keşfeden kişiler yine bu liman kentinin uğrak noktalarından olan Tahtalı Dağı’na gidebilir.

İncelenen liman kentinin yerli ve yabancı turistler tarafından yaygın olarak ziyaret edilen yerleri arasında Yanartaş da bulunur. Bu antik rotaya uğrayan ziyaretçilerin yerleşim alanındaki kafeleri, hediyelik dükkanlarını ve dinlenme merkezlerini keşfetmeleri mümkündür. Caretta caretta kaplumbağalarının görülebildiği Çıralı Beach ve Ceneviz Koyu da Olimpos’un uğrak rotaları arasındadır.