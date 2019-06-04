Olimpos'ta 10 yıl sonra ilk caretta yuvası

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın dünyaca ünlü 300 metrelik Olimpos Sahili’nde 10 yıldan sonra ilk kez 2 caretta caretta yumurta bıraktı. Caretta carettaları korumak için 6 görevli çalışıyor.

Kemer'e bağlı yaklaşık 3.7 kilometrelik Çıralı sahili ile Kumluca'ya bağlı 300 metrelik Olimpos Sahili, birbirine bitişik dünyanın en güzel sahilleri arasında yer alıyor. Her yıl iki tatil beldesine yerli ve yabancı binlerce turist geliyor. İki sahil aynı zamanda, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Tehlikede (EN)' yani nesli tehlike altında kırmızı listedeki deniz kaplumbağası caretta carettanın yuvalama alanı.

Bitişik iki sahil, geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü, Kemer ve Kumluca kaymakamlık ve belediyeleri, esnaf ve sivil örgütlerinin de desteklediği Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu tarafından korumaya alındı. Komisyon Başkanı Erdal Elginöz, Çıralı Sahili’nde uyguladıkları tüm tedbir ve yasakların Olimpos Sahili’nde de uygulandığını söyledi.