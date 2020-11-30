Olivia Bowen ve Chloe Ferry’den yeni Instagram trendi

İç çamaşırları ve mayoları içinde kocaman gülümseyen Chloe Ferry ve Olivia Bowen gibi isimlerin verdiği pozlara bakılacak olursa, bu ünlüler kendilerini oldukça komik buluyor.

Olivia Bowen, kendini neşeli bulan ünlüler arasında.

Chloe Ferry paylaştığı son fotoğrafla Instagram trendine katıldı.

Zara McDermott, son tatilinde neşe içinde gülümsüyor.

Yeni Instagram trendinde yer alan ünlülerden biri olan Zara McDermott, kısa süre önce Sam Thompson’un kendisini aldatmasının ardından bir tatil fotoğrafında kocaman bir gülümsemeyle görüldü.

Kaz Crossley de Maldivler tatilinde aynı pozu verdi. Dubai’de tatil yapan Georgia Harrison’da yeni trendin izleyicisi.

Kaz Crossley, gülüşünü Maldivler’e getirdi.

Kaz, aynı pozu defalarca verdi.

Georgia Harrison neşeli pozunu Dubai tatilinde verdi.

Love Island adlı televizyon programının yıldızlarından Arabella Chi, Kendall Knight ve Fran Allen, fotoğraflarında neşeyle gülümeyenlerden. Vicky Pattinson da kocaman kahkahasıyla poz verdi. Pembe bikinili Kady McDermott, bu yıl fotoğraflarda en çok kullanılan aksesuar olan karpuzla poz verdi.