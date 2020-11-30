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Olivia Bowen ve Chloe Ferry’den yeni Instagram trendi

30.11.2020 11:26 | Son Güncelleme:
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Olivia Bowen ve Chloe Ferry’den yeni Instagram trendi

Zorlu geçen bir yılın ardından gülünecek pek bir şey kalmamış gibi hissedebilirsiniz. Ancak bu ünlüler, başlattıkları yeni bir trendle Instagram’da neşeli bir şekilde gülüyor.

İç çamaşırları ve mayoları içinde kocaman gülümseyen Chloe Ferry ve Olivia Bowen gibi isimlerin verdiği pozlara bakılacak olursa, bu ünlüler kendilerini oldukça komik buluyor.

Olivia Bowen, kendini neşeli bulan ünlüler arasında.

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Chloe Ferry paylaştığı son fotoğrafla Instagram trendine katıldı.

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Zara McDermott, son tatilinde neşe içinde gülümsüyor.

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Yeni Instagram trendinde yer alan ünlülerden biri olan Zara McDermott, kısa süre önce Sam Thompson’un kendisini aldatmasının ardından bir tatil fotoğrafında kocaman bir gülümsemeyle görüldü.

Kaz Crossley de Maldivler tatilinde aynı pozu verdi. Dubai’de tatil yapan Georgia Harrison’da yeni trendin izleyicisi.

Kaz Crossley, gülüşünü Maldivler’e getirdi.

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Kaz, aynı pozu defalarca verdi.

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Georgia Harrison neşeli pozunu Dubai tatilinde verdi.

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Love Island adlı televizyon programının yıldızlarından Arabella Chi, Kendall Knight ve Fran Allen, fotoğraflarında neşeyle gülümeyenlerden. Vicky Pattinson da kocaman kahkahasıyla poz verdi. Pembe bikinili Kady McDermott, bu yıl fotoğraflarda en çok kullanılan aksesuar olan karpuzla poz verdi.

Kady, elindeki karpuzu yemeden önce bu pozu verdi.

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Kahkahası Vicky Pattinson’ı düşürecekmiş gibi görünüyor.

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Arabella Chi, inci beyazı takımının içinde bronz tenini gösteriyor.

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Helen Flanagan, elinde tuttuğu tek bir sarı gülle neşeli bir fotoğraf verdi. Ferne McCann ise gö alıcı beyaz puantiyleli giysisiyle poz verdi. Kahkaha, endorfin salgılanmasını tetikleyerek vücudun iyi hissetmesine neden olmaktadır.

Ferne McCann, gece gezmesinden önce neşeyle kahkaha attı.

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Francesca Allen trendden geri kalmak istemedi.

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Helen Flanagan elinde tuttuğu sarı gülle kahkaha pozu verdi.

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Kendall Knight sahilde gülerken poz verdi.

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