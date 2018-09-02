2012 yılında Kainat Güzeli seçilen ABD’li model Olivia Culpo, kapak kızı olduğu Haute Living dergisine konuştu.
Olivia Culpo: Anne olmak için çok gencim
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Dünyaca ünlü model ve 2012 Kainat Güzeli Olivia Culpo Haute Living dergisine yaptığı açıklamada, “Anne olmayı henüz düşünmüyorum. Bunun için çok genç hissediyorum" dedi.
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2012 yılında Kainat Güzeli seçilen ABD’li model Olivia Culpo, kapak kızı olduğu Haute Living dergisine konuştu.
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İşte 26 yaşındaki yıldızı açıklamalarından satır başları...
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"Sosyal medyada hoş olmayan yorum yapanları engelliyorum. Arkadaşlarım ve ailemin görüşlerine önem veririm."
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"Anne olmak şu anda düşündüğüm bir şey değil. Bunun için henüz çok genç hissediyorum. Daha 26 yaşındayım!"
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"Çok fazla kadın gibi giyinmiyorum ama bunu değiştirmek istiyorum."
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Amerikan futbolu oyuncusu Danny Amendola ile aşk yaşayan Culpo özel hayatıyla ilgili ise “Hayatımda biri var evet ama şu anda önceliğim iş” dedi.
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