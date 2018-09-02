2012 yılında Kainat Güzeli seçilen ABD’li model Olivia Culpo, kapak kızı olduğu Haute Living dergisine konuştu.

Olivia Culpo: Anne olmak için çok gencim

1 / 10 Dünyaca ünlü model ve 2012 Kainat Güzeli Olivia Culpo Haute Living dergisine yaptığı açıklamada, “Anne olmayı henüz düşünmüyorum. Bunun için çok genç hissediyorum" dedi.

2 / 10 2012 yılında Kainat Güzeli seçilen ABD’li model Olivia Culpo, kapak kızı olduğu Haute Living dergisine konuştu.

3 / 10 İşte 26 yaşındaki yıldızı açıklamalarından satır başları...

4 / 10 "Sosyal medyada hoş olmayan yorum yapanları engelliyorum. Arkadaşlarım ve ailemin görüşlerine önem veririm."

5 / 10 "Anne olmak şu anda düşündüğüm bir şey değil. Bunun için henüz çok genç hissediyorum. Daha 26 yaşındayım!"

6 / 10 "Çok fazla kadın gibi giyinmiyorum ama bunu değiştirmek istiyorum."

7 / 10 Amerikan futbolu oyuncusu Danny Amendola ile aşk yaşayan Culpo özel hayatıyla ilgili ise “Hayatımda biri var evet ama şu anda önceliğim iş” dedi.

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