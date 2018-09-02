MAGAZİN

Olivia Culpo: Anne olmak için çok gencim

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model ve 2012 Kainat Güzeli Olivia Culpo Haute Living dergisine yaptığı açıklamada, “Anne olmayı henüz düşünmüyorum. Bunun için çok genç hissediyorum" dedi.

2012 yılında Kainat Güzeli seçilen ABD’li model Olivia Culpo, kapak kızı olduğu Haute Living dergisine konuştu.

Olivia Culpo: Anne olmak için çok gencim

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Dünyaca ünlü model ve 2012 Kainat Güzeli Olivia Culpo Haute Living dergisine yaptığı açıklamada, “Anne olmayı henüz düşünmüyorum. Bunun için çok genç hissediyorum" dedi.
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2012 yılında Kainat Güzeli seçilen ABD’li model Olivia Culpo, kapak kızı olduğu Haute Living dergisine konuştu.
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İşte 26 yaşındaki yıldızı açıklamalarından satır başları...
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"Sosyal medyada hoş olmayan yorum yapanları engelliyorum. Arkadaşlarım ve ailemin görüşlerine önem veririm."
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"Anne olmak şu anda düşündüğüm bir şey değil. Bunun için henüz çok genç hissediyorum. Daha 26 yaşındayım!"
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"Çok fazla kadın gibi giyinmiyorum ama bunu değiştirmek istiyorum."
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Amerikan futbolu oyuncusu Danny Amendola ile aşk yaşayan Culpo özel hayatıyla ilgili ise “Hayatımda biri var evet ama şu anda önceliğim iş” dedi.
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Olivia Culpo Haute Living dergisi

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