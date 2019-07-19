Olivia Culpo'dan sosyal medya itirafı

Maxim dergisinin 2019’un en seksi kadını olarak seçtiği Olivia Culpo, Instagram hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Ünlü yıldız, “Birkaç ay önce çektiğim ikinci karede, depresyondaydım. İştahım yoktu, çok içiyordum, sigara kullanıyor, uyuyamıyor ve yiyemiyordum. Ama yine de sosyal medyada her şey mükemmelmiş gibi davranıyordum” ifadelerini kullandı.

Yeni bir fotoğrafını paylaşan ve birkaç gün önce çektiğini, daha da sağlıklı göründüğünü belirten Culpo, “İştahımı geri kazandım ve vücuduma doğru davranıyorum” açıklamasını yaptı.

Culpo sözlerine şöyle devam etti:

“Hepimiz Instagram’ın ‘ışıltılı dünyası’na alışkınız. Bu platform, herkesin en iyi versiyonunu gösterdiği halidir. Bizleri, diğerlerinin dünyalarında her şeyin süper olduğuna inandırarak kandırabilir. Bu doğru değil. Aslında çok benzeriz, iyi-kötü günlerimiz oluyor. Kimse kimsenin neler yaşadığını bilemez, bu nedenle kıyaslama yapmak, adil olmaz.”

