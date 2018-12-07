MAGAZİN

Olivia Munn kazağın altına hiçbir şey giymedi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.12.2018 14:30 | Son Güncelleme

Los Angeles sokaklarında görüntülenen 38 yaşındaki güzel oyuncu Olivia Munn, cesur kombiniyle paparazzilerin ilgi odağı oldu

Güzel oyuncu Olivia Munn, cesur kombiniyle dikkat çekti! Kazağının altına hiçbir şey giymeyen oyuncunun cesareti olay oldu.

Kazak yetti!

"En güzel kadınlar" listelerinin en bilinen ünlüsü Olivia Munn, dün akşam Los Angeles sokaklarında görüntülendi.
38 yaşındaki oyuncu, bir yardım etkinliğine katılmak için yola koyulmuştu. Amerikalı oyuncunun kıyafet seçimi ise bir hayli ilginçti.
Munn, çiçek işlemeli, kalın, boğazlı bir kazak giymiş, altına ise etek ya da pantolon giymeden sadece kırmızı diz üstü çizme giymeyi tercih etmişti.
Yine kırmızı tonlarındaki el çantası ve aynı renk rujuyla cesur bir kombin yapan Munn, basın mensuplarının ilgi odağı oldu.
Oklahoma doğumlu güzel, son olarak The Predator filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmıştı. Uzun yıllar sunuculuk da yapan Olivia, sosyal medyada en sevilen ünlüler arasında.
Kadınlara uygulanan baskıya dair sık sık açıklamalar yapan güzel isim; "Burada bir haksızlık var. İnsanlar, kadınların nasıl göründüğüne ilişkin sürekli yargıda bulunuyor. Eğer kötü görünüyorsanız, bunu kapatmak zorundasınız, makyajsız gezemezsiniz!
İyi görünüyorsanız kesin estetik yaptırmışsınızdır. Erkekler için böyle bir şey yok! Bu, tam anlamıyla çifte standart!" demişti.
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