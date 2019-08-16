HABER

Olivier Giroud’un şortu Rusya’da 15 bin euroya satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 13:04 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yaz Rusya’da düzenlenen FİFA Dünya Kupası maçında Olivier Giroud’un maç sırasında çıkararak tribünlere fırlattığı şort internet üzerinden 15 bin euroya satıldı.Rusya’da geçtiğimiz yıl düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nın etkileri turnuvanın tamamlanmasından bir yıl sonra da devam ediyor.

Olivier Giroud’un şortu Rusya’da 15 bin euroya satıldı

Geçtiğimiz yaz Rusya’da düzenlenen FİFA Dünya Kupası maçında Olivier Giroud’un maç sırasında çıkararak tribünlere fırlattığı şort internet üzerinden 15 bin euroya satıldı.
Rusya’da geçtiğimiz yıl düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nın etkileri turnuvanın tamamlanmasından bir yıl sonra da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Fransa ile Peru arasında oynanan FIFA Dünya Kupası C Grubu müsabakasında Fransız yıldız Olivier Giroud, maçın ardından kirlenen futbol şortunu çıkararak yedek kulübesinin hemen arkasında bulunan tribünlere fırlattı. Olivier Giroud’un şortunu Ekaterinburg’ta yaşayan ve maçı izleyen Anastasya isimli bir kadın aldı. Bir yıldır şortu elinde tutan genç kadın geçtiğimiz günlerde bir ilan sayfasından Giroud’nun şortunu satışa çıkardı. 1 milyon Rus Rublesi (15 bin avro) üzerinden satışa çıkarılan şort kısa bir süre sonra internetten alıcı buldu.
Yine Fransa’dan Olivier Giroud’nun bir hayranı tarafından satın alındığı öğrenilen şortun gelirinin Rusya’daki yetimhanelere bağışlanacağı öğrenildi.

İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandıİstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
Fatih'te tramvay yolundaki feci kaza kameradaFatih'te tramvay yolundaki feci kaza kamerada
Yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi!

Yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti!

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Kayseri'de sular çekilince eski köyün kalıntıları ortaya çıktı

Sular çekilince gün yüzüne çıktı!

17 Ağustos'un ardından Gölcük yeniden doğdu

20 yıl öncesi ve bugün... Kent adeta yeniden doğdu

Manisa'da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı

Facianın eşiğinden dönüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.