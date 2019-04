Olkan Soycan dijital dünyanın enleri ödülünü aldı

Türkiye’nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels tarafından düzenlenen Dijital dünyanın Enleri Ödülleri bu yıl 7. kez sahiplerini buldu.

Birçok siyasetçi ve ünlü simaların konuk olduğu, “Türkiye’nin İlk ve Tek İnternet Ödülleri olan 7. Dijital Dünyanın Enleri” Ödül Töreni, İşrak By Zancel Büyük Türkiyem defilesi ile büyük ilgi topladı.

Türkiye’nin en önemli tescilli modellerinin yer aldığı defile birlik ve beraberlik temasıyla ayakta alkışlandı. Gecede dünyaca ünlü violinist Hanine de harika bir gösteri düzenledi. Evos Angels tarafından dokuz yıldır aralıksız gerçekleştirilen gece, Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde The Ritz Carlton İstanbul’da sahne oldu.

Yaklaşık 3 aydır büyük bir titizlikle hazırlanan Büyük Türkiyem temalı defilede tescilli modellerden Sema Şimşek, Yağmur Ayaz ve Seviye İkbal gibi 30 tescilli model Asil Çağıl koreografisiyle podyumda yürüdü. Günümüz Türkiyesinde birlik ve beraberliğin bölünmez olduğunu, Türkiye’nin hiçbir şartta yıkılamayacağını vurgulayan defilenin sahibi Nuray Sadıkoğlu & İşrak By Zancel katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Gecenin tüm kareleri Media Studio, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç tarafından koordine edildi. Gecede bir Evos Angels klasiği haline konserler ve sahne şovları da yer aldı. Trion Stage gecede eşsiz biz müzik şöleni sunarken dünyaca ünlü Lübnanlı violinist Hanine gecede sahne aldı.

Gece de Olkan Soycan ’’En İyi Sosyal Medya İçerik Üreten’’ kişi olarak ödüle layık görüldü. Ödülünü almaya vesile olan ise tüm Türkiyenin neredeyse bildiği Sokakta simit satarak geçimini sağlayan seyyar satıcının elindeki tüm simitlerini alan Türk iş adamı bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu ve bunu sağlayan kişi olarak Olkan Soycan ödüle layık görüldü.



