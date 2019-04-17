Olkan Soycan; Hedefim bu sektörde kalıcı olmak

“Medcezir”, “No: 309” ile “Fazilet Hanım ve Kızları” dizilerinde rol alan başarılı model Olkan Soycan “Hedefim film sektöründe kalıcı olmak” dedi.

Türkiye’de gün geçtikçe gelişmekte olan dizi film sektörü çığ gibi büyümeye devam ediyor. Çektiği dizileri dünya pazarına ihraç etmeye başlayan film sektörü bu konuda oldukça büyük gelir elde etmeye devam ederken, tabiki tv kanalları reyting kırmak için birbirleriyle adeta yarış halindeler. Buna bağlı olarak dizi film yapımcıları da dizilerde oyunculuk yapanların çoğunu profesyonel oyunculara yer verip izlenme reytingi kırarken, usta oyuncularda dizi başı büyük rakamlarla imza atıyor.

Bu konuda her geçen gün yeni oyuncular da bu filmlerde görev almak ve kendilerini kanıtlamak için iyi bir eğitim sınavından geçiyorlar. Film sektöründe kaliteli projelerle kendilerini kanıtlamış olan ajanslarda dizilere yeni yetenekleri yönlendirmeye devam ediyor. Bazı yetenekli genç isimler ise kendi görüntüleri ile dikkat çekerek film şirketleri ve yönetmenlere bağlantıya geçiyor.

Bunların arasında iki yıl önce Samsun’un ilçesi Çarşamba’dan İstanbul’a gelerek oyunculuğa başlayan Olkan Soycan, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle açıklıyor, “Bir yakın arkadaşımın vasıtası ile bir film ajansına yazıldım. Ajansın dikkatini çektim ve bana ilk olarak ‘No 309’ adlı dizide rol verdiler. Kısa bir rolüm oldu ancak çok heyecanlandım ve işimi severek yaptım. Daha sonra fazla eğitim almam gerektiğini fark ettim ve Ayla Algan Sanat Akademisine yazılıp oyunculuk ve kamera önü eğitimi aldım. Ardından “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizide kısa bir rolüm daha olduktan sonra ‘Medcezir’ adlı dizide kısa bir görev aldım. Oyunculuk konusunda son derece kendime güveniyorum, modellik için de yüzümün iyi olduğunu söylüyorlar, şuan da Silvio Massimo erkek giyim firması ile modellik çalışmalarını sürdürüyorum.” diye konuştu.

Yakışıklı ve genç oyuncu hedefinin film sektöründe iyi bir yer edinmek olduğunu ve bunu başaracağına inandığını söyledi.

