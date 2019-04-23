Olkan Soycan Wesley Sneijder’i tekrar Türkiyeye getiriyor

Wesley Sneijderin yakın arkadaşı olan Olkan Soycan, Sneijder ile bir Galatasaray taraftarını buluşturmak için instagram hesabından bir çekiliş yaparak 2 milyon takipçisine duyurdu. Çekiliş yoğun ilgi gördü ve ilk saatlerden itibaren binlerce yorum aldı. Daha önce birçok kez Sneijder ile buluşup sohbet eden Olkan soycan takipçilerine Sneijder imzalı forma vermişti şimdi ise çekilişle bir kişiyi buluşturuyor. Olkan Soycan; koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu ve Galatasaray taraftarlarını mutlu etmek için elinden geleni yapacağını söyleyerek bu buluşmaların devamının geleceğini söyledi.

Wesley Sneijder’in Türkiye gelmesi için kendisiyle özellikle konuştuğunu ve Galatasaray taraftarının kendisini çok özlediğini onunla birlikte eski günleri yad edeceğini birçok ortak noktaları olduğunu söyleyen Olkan Soycan bunun sonucunda Sneijderi ikna ederek Türkiye’ye gelmesini sağladı. Olkan Soycan ile iş ortağı olan Emre Borhan aralarında görüşerek ’’Mayıs ayının ilk haftasında ’’Sneijderi Türkiye ye getirme kararı aldı. Olkan Soycan sonrasında ise “Her Galatasaraylının hayalidir Muslera Melo Sneijder gibi akla kazılmış isimlerle tanışmak ve buluşmak bundan dolayı çok mutluyum” dedi.

